Derfor er der kun hvide hovedpersoner i 'Friends'

Hvis 'Friends' var blevet lavet i 2020, ville alle hovedpersoner ikke have været hvide, vurderer Lisa 'Phoebe' Kudrow

I et nyt interview med den britiske avis The Sunday Times, forklarer skuespiller Lisa Kudrow, der blev kendt i rollen som den (u)musikalske hippie Phoebe i hitserien 'Friends', hvorfor der udelukkende var hvide hovedpersoner i tv-serien 'Friends'.

Ifølge hende var det ikke et fravalg af etniske minoriteter som asiater og amerikanere med mellemøstlige eller afrikanske rødder.

Det var derimod blot et tidsbillede på, hvordan tingene kunne se ud i en fiktiv udgave af New York i de glade 90'ere.

- For mig skal det ses og vurderes som en tidskapsel, og de (seriens skabere, red.) skal ikke kritiseres for, hvad de gjorde forkert, siger hun til The Sunday Times.

'50 shades of white': Der var ganske få personer i 'Friends', der ikke var hvide. Foto: AP

Hun fortæller desuden, at hun er overbevist om, at hvis showet var blevet lavet i dag, ville holdet af hovedpersoner have været mere blandet i forhold til hudfarve og etnicitet.

- Altså, det er i hvert fald helt sikkert, at det ikke ville have været hold bestående udelukkende af hvide, siger hun til avisen.

Der er dog også grund til at fremhæve tv-seriens progressive handlingsforløb, mener hun.

- Der er en mand, hvis kone opdager, at hun er lesbisk og gravid, og de opfostrer barnet sammen, pointerer hun.