Derfor forsvandt Pernille Rosendahl fra tv

I perioden 2010 til 2012 var Pernille Rosendahl dommer i 'X Factor'. Selvom hun nåede at hive to sejre hjem, var oplevelsen som dommer ikke vildt fantastisk, når kameraerne i DR-byen først var slukket.

For folk på de sociale medier havde en holdning til alt, hvad Pernille Rosendahl foretog sig. Og det blev ikke altid ytret i en særlig god tone. Det kunne godt være svært at forholde sig til i længden for sangerinden.

- Det skal man være god til at zoome væk fra. Det er hårdt, når folk skriver om en. Det har jeg fandeme ikke savnet, fortæller hun til SE og HØR.

Derfor valgte Pernille Rosendahl også aktivt at holde sig langt væk fra tv. Det gav nemlig færre mulighed for at have en holdning om hende på de forskellige sociale medier.

I stedet har hun brugt den fem år lange, selvvalgte mediepause på at hellige sig sin musik. Det skarpe fokus på sin kunst har udløst solo-albummet 'Dark Bird' fra 2016 og en turné, hvor hun synger sine sange i kirker rundt om i Danmark.

Det er Lis' skyld

I dag er sangerinden blevet 46 år, og nu er hun tilbage på skærmen i bedste sendetid, når hun hver søndag aften er en af de kendte danskere, der er med i 'Toppen af poppen' på TV2.

Pernille Rosendahl lægger ikke skjul på, at Lis Sørensen er den bærende årsag til, at hun er vendt tilbage på tv.

- Jeg har altid set op til hende, og vi er bare ikke særlig mange kvinder i den danske musikbranche, fortæller Pernille Rosendahl til ugebladet.

Lis Sørensen er et stort forbillede for Pernille Rosendahl. Derfor er det med ærefrygt, at hun om to uger skal fortolke en Lis' sange i 'Toppen af poppen'.

