Derfor puster kendiskok blodige lunger op

Hvis du ikke er bekendt med Alaskas cuisine, er der i weekenden god mulighed for at udvide din gastronomiske horisont.

På lørdag kan du nemlig følge stjernekokken Gordon Ramsay, når han tager på opdagelse i USAs nordligste stat for at blive klogere på de lokales madtraditioner.

Det sker i National Geographic-programmet 'Gordon Ramsay: På fremmed grund', hvor der denne gang blandt andet er sæl på menuen.

Kendiskok i panik: - Det her er sindssygt!

Her skal Ramsay blandt andet lære at tilberede et par friske sællunger, som er svære at tygge sig igennem, hvis ikke de er blevet grundigt iltet inden tilberedning.

Iltningen sker ved at puste lungerne op som var det en ballon, hvilket stjernekokken selvfølgelig også skal prøve. Hvordan det går, kan du se i klippet over artiklen.

Hvilken ret man laver med sællunger og hvilke andre delikatesser de ellers nyder i Alaska, kan du se i den fulde udgave af 'Gordon Ramsay: På fremmed grund', der sendes lørdag klokken 20 på National Geographic.