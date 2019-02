Derfor røg Albina

Ankerstjerne stod over for et svært valg, da han fredag aften skulle vælge sine tre liveartister

20-årige Albina fløj igennem sin audition, hvor alle tre dommere var ved at falde bagover af den unge skønheds talent.

Ved '5 Chair Challenge' var hun på gyngende grund, og nedturen blev total ved fredagens bootcamp. Her blev hun fravalgt til fordel for 15-årige Live, 16-årige Benjamin og 18-årige Patrick.

Ansvarlig for ungekategorien, Lars Ankerstjerne, erkender, at det ikke var en nem beslutning at afgøre, hvem han skulle have med til liveshows.

- Albina er fantastisk og synger fantastisk. Det gik frem og tilbage rigtig, rigtig gange inde i mig, om det skulle være hende eller ej. Hun har alle færdighederne, der skal til for at bygge en entertainer eller artist, siger Ankerstjerne og tilføjer om fravalget.

- Men hun mangler at gå ud og leve, få nogle knubs og blive mere skæv og mærkelig, så hun finder en historie, hun skal fortælle mig. I sidste ende bliver valget, om det er en rejse, vi skal gå ud i hånd i hånd, eller om du skal gøre det selv. Og der tænkt jeg, at hun skal finde den selv.

Albina kæmpede sin sag, men det lykkedes ikke at nå videre til liveshows. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Ondskabsfuldt

Hitsmeden Ankerstjerne gik ind til 'X Factor' med den indstilling, at han ville rive programmet rundt på sin vej mod sejren. Men han indrømmer, at det er lettere sagt end gjort.

- Når du når til bootcampen og tilbringer nogle døgn med de her unge mennesker, så bliver det virkelig bare mennesker, som du hepper på og føler med. Du føler, at alle skal have skuddet, men det er præmissen i programmet, at det ikke er noget, jeg kan give dem. Og så er programmet så ondskabsfuldt, at der, hvor du skal tage beslutningen, er der, hvor du har lært dem allermest at kende. Man har jo lyst til at give dem et kram, siger han.

Ankerstjerne er ellers vant til at afvise folk.

- I mit job er jeg vant til, at mange spørger om et samarbejde eller om hjælp. Og jeg er vant til at sige, at jeg ikke kan arbejde med alle. Det anderledes ved 'X Factor' er, at man bagefter får lov at få en flot montage, hvor man ser dem være kede af det til sørgelig musik, så man virkelig kan se, hvor stor en nar man er.

Live er blandt sangskriverens udvalgte. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Hjertet bestemte

Valget skulle tages. Og selv om det ikke var nemt, så valgte Ankerstjerne at gå med sin fornemmelse.

- I sidste ende bliver det hjertet, der får lov at bestemme. Man må give afkald på matematikken og gå med, hvem der går mest i nervebanerne på mig. Det er det, jeg har gjort de gange, hvor det er gået bedst i min karriere. Det er sådan, jeg gør, forklarer han.

Ankerstjerne fortæller, at han havde flere deltagere, som tidligt i programmet lignede sikre live-deltagere. Men som et puslespil blev han klogere, som brikkerne blev stykket sammen. Og til sidst var ingen af de fem deltagere sikret en plads. Det blev afgjort på dagen.

Patrick imponerede stort og er også videre. Foto: Lasse Lagoni/TV2

I programmet har man særligt under '5 Chair Challenge' set ham tøve og være usikker omkring, hvem han skulle vælge. Det slutter nu, og han blæser til angreb inden det første liveshow 1. marts.

- Nu kommer vi til den del, hvor jeg har noget erfaring og kompetence. Nu kommer vi til min hjemmebane, hvor jeg indtil videre har lært det henad vejen. Det, jeg kan, er at forløse en artist, fortælle en historie og musikken. Nu kommer vi til den del af konkurrencen, hvor jeg rent faktisk kan løbe stærkt, siger Ankerstjerne.

Han valgte altså Benjamin, Patrick og Live som sine liveartister. Hvem Oh Land og Thomas Blachman vælger kan ses på næste fredag.