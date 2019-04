Derfor sang Sofie ikke: - Jeg har tre kroniske knuder

Årets 'X Factor'-finale udviklede sig til lidt af et Sofie Linde-show.

Den populære tv-vært både twerkede, optrådte i sæsonens mest tætsiddende kostume og sang duet med Malte Ebert... eller gjorde hun nu også det.

- Det er mig, der synger, men jeg sang ikke live, erkendte Sofie Linde overfor Ekstra Bladet, efter vinderen af 'X Factor' 2019 var fundet.

Hun og produktionen bag talentshowet frygtede, at det ikke ville gå godt, hvis hun skulle synge live.

- Vi prøvede det, men så gik min stemme fuldstændig ned, fortalte Sofie Linde.

Kronisk tilstand

Ifølge den 29-årige tv-vært var det en kronisk tilstand i hendes hals, der afgjorde, at hun ikke kunne synge rigtigt.

- Jeg har jo nogle knuder på mit stemmebånd. Det har jeg altid haft, så det er derfor, jeg godt kan lyde lidt som en mand nogle gange. Så vi turde ikke. Vi vægtede det, at jeg kunne sige: 'Vinderen af 'X Factor 2019' er...' højere end at jeg skulle synge live,.

Sofie Lindes tre kroniske knuder på stemmebåndet satte dog ikke en dæmper på hendes øvrige del af showet, hvor hun vred sig rundt i en pink catsuit.

- Jeg er ret meget i sync med, hvordan jeg ser ud. Jeg er ikke bange for at se tyk ud eller have deller. Jeg er cool med min krop, sagde tv-værten, der var mere presset over det med sangen.

- Jeg synes, det var mere grænseoverskridende at skulle synge. Men det var for sjov. Og når man gør noget for sjov, så skal man gøre det tusind procent. Når noget bliver gjort halvt, så er det jo ikke grineren. Og jeg er relativt lige glad med, hvad andre tænker om mig. Jeg stoler på min mavefornemmelse, sagde hun.

Sofie Lindes prioritering af stemmen betød, at hun sent fredag aften (uden problemer) kunne udråbe Kristian Kjærlund som vinder af 'X Factor' 2019.

Se billederne af seje Sofies optræden her:

