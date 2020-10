Derfor skrider folk netop nu fra Netflix

I begyndelsen af september blev der søsat en kampagne på de sociale medier for at få folk til at opsige deres Netflix-abonnent.

Kampagnen med hashtagget #CancelNetflix blev hurtigt populært på Twitter, og en online-underskriftindsamling fik flere hundredetusinder af mennesker til at skrive under.

Baggrunden var utilfredshed med, at Netflix havde lagt den franske film 'Cuties' ud på deres streamingtjeneste.

Ifølge kritikere fremstiller filmen de meget unge piger i filmen på en upassende og seksuel måde.

De fire unge hovedpersoner i den meget omtalte Netflix-film 'Cuties'. Foto: Netflix

I filmen, der på dansk Netflix har fået titlen 'Danseholdet', følger man 11-årige Amy, der begynder at gøre oprør mod sin konservative familie, da hun bliver fascineret af en frisindet dansetrup.

Ifølge to virksomheder, der arbejder med dataanalyse - Antenna og YipitData - har kampagnen været så effektiv, at Netflix har oplevet en stigning på 800 procent af folk, der har opsagt deres abonnement. Det skriver flere medier. Blandt andet The Sun og New York Post.

Filmen hedder på dansk 'Danseholdet'. Foto: Netflix

Netflix påpeger selv, at de er ret tæt på at leve op til deres forventede abonnementstal.

De forklarer faldet i abonnenter med, at de fik usædvanlig mange nye abonnenter, da coronaen tidligere på året tvang mange i hjemmekarantæne.