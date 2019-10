Derfor stopper DR-profil

Det vakte opsigt, da DR i begyndelsen af måneden meddelte, at den kendte stemme fra P4-programmerne 'P4 Aften' og 'Diva & Dario', Britt Berglund, havde valgt at stoppe fra 1. november.

Til Ekstra Bladet fortalte Berglund, at hendes hendes exit fra DR var både frivillig og udramatisk, men at hun af praktiske årsager ikke måtte afsløre, hvorfor hun havde valgt at stoppe eller fortælle, hvad fremtiden bringer på jobfronten.

Nu er katten imidlertid ude af sækken, og Berglund fortæller i en pressemeddelelse, at hun skifter til den nye landsdækkende public service-radio - Radio4 - som fra 1. november sender på FM, DAB, web og podcast.

Britt Berglund tager single-kulturen under kærlig behandling. Pr-foto

I sit kommende program med titlen 'Du er ikke alene' vil Britt Berglund stille skarpt på tidens singlekultur

- Meget ofte taler vi om singletilværelsen som en afvigelse fra normen. Det at være alene er af en eller anden grund blevet et problem, der skal fikses – med blind dates, datingprofiler og dyre psykologforløb. Der må være en grund til, at så mange lever alene i dag, og det har jeg sat mig for at undersøge nærmere, siger Britt Berglund, der selv lever livet som single.

I hvert program får hun gæster i studiet, som kan inspirere, diskutere og give perspektiv til ugens tema.

Programmet inviterer også lytterne til at dele deres egne erfaringer. ’Du er ikke alene’ sendes hver søndag fra klokken 20-22.