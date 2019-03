Det bedste i 12 år?

Andrea Brøndsted måtte forlade ’X Factor’ på en aften, hvor en af programmets favoritter for alvor stemplede ind

Sådan skal det gøres.

Bookmakerne har spået Kristian Kjærlund til en af favoritterne i årets 'X Factor', og fredag aften viste han hvorfor.

Med en kraftpræstation serverede han Pulps kæmpehit 'Common People' så sikkert og overbevisende, at det medførte forbløffelse i dommertrioen og store klapsalver fra salen.

Den 23-årige mand fra Horsens ejede scenen.

- Det er en af de mest autentiske oplevelser i 12 års 'X Factor'-historie. Man kan lave stiløvelser, og så kan man lave musik. Og det er det, når man presser det her gameshow op til det øverste. Du er sindssygt god, lød det fra Thomas Blachman, der tilføjede.

- Hvis jeg nogensinde skulle være en mand, så ville jeg være dig.

Dommertrioen Ankerstjerne, Oh Land og Thomas Blachman. Foto: Mogens Flindt

Lige i skabet

Nu er Kristian Kjærlund én af Thomas Blachmans egne artister, så at han roser kommer ikke bag på nogen. Men han var ikke den eneste, der var ved at falde bagover i stolen. Den ellers så rapkæftede Lars Ankerstjerne sad paf og misundelig tilbage.

- Hvis jeg skal bevare en lille bitte smule af mig selv i det cirkus, jeg er trådt ind i, så må jeg mærke efter i mig selv. Når noget er godt, må man pege på det og sige, det er godt. Jeg synes, sangvalg og styling er lige i skabet. Jeg er misundelig og ville gerne arbejde med dig, lød det fra Ankerstjerne.

Nød det

Oh Land mente, at det blev lidt ensformigt, at Kristian Kjærlund altid står stille på scenen, men det gad Blachman ikke høre tale om.

- Ja mon ikke manden skal stå stille, han er verdensmester til det for fanden, lød det fra Blachman.

Kristian Kjærlund selv var ikke overraskende glad og tilfreds efterfølgende.

- Jeg er super tilfreds, jeg var glad for at stå der, og jeg nød det. Jeg synes ikke umiddelbart, at jeg kunne gøre det bedre, sagde han.

Mens Kristian Kjærlund for alvor stemplede ind som en af programmets favoritter, så blev det et farvel til Andrea Brøndsted, der blev sendt hjem af Oh Land efter omsang mod Patrick Smith, der dermed overlevede endnu en tur i farezonen.

Det sang de:

Echo: 'Clocks' af Coldplay (Oh Land)

Maria & Bea: 'Freestyler' af Bomfunk MC’s (Oh Land)

Benjamin Rosenbohm: 'Cry me a River' af Justin Timberlake (Ankerstjerne)

Live Vogel: 'White Flag' af Dido (Ankerstjerne)

Patrick Smith: 'De er meget interesserede i/Du kan gøre hvad du vil' af TV-2 og Christian Brøns (Ankerstjerne)

Andrea Brøndsted: 'Eternal Flame' af The Bangles (Blachma'n)

Gina Michaells: 'I'm Not in Love' af 10cc (Blachman)

Kristian Kjærlund: 'Common People' af Pulp (Blachman)