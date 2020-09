Der er et dobbelhus i Silkeborg til hele 2,6 millioner kroner på højkant, når fire par fra i aften tager fat på at opbygge et råhus til deres drømmehjem i TV2-programmet 'Nybyggerne'.

Parrene har hver 300.000 kroner til projektet. Den sum penge skal række til alt fra gulve i huset til køkken, badeværelse, maling og møbler. Derfor skal der tænkes kreativt, når de dystende par går i krig med projektet.

Mens bygningskonstruktør Ask Abildgaard skal vurdere, om der er malet ordentligt, og om panelerne er sat rigtigt op, er det netop deltagernes kreativitet, som boligstylist Mette Helena Rasmussen skal bedømme i programmet. Og det kan være noget af en udfordring, erkender 38-årige Mette Helena Rasmussen.

- Det er en utaknemmelig rolle at være dommer inde for design og styling i sådan et program. Der tror jeg, at det er lettere for Ask, for der er kun én måde at sætte en dør rigtigt i. Men jeg er heldigvis sådan indrettet, at jeg kan blive begejstret for rigtig mange forskellige ting, og det, jeg egentlig kigger meget på som dommer, er, hvor gennemført det er, det de nu har sat sig for, siger hun til Ekstra Bladet og uddyber, hvad hendes blik især er rettet mod i bedømmelserne.

- Hvis nu et af parrene vil skabe et roligt udtryk, bakker deres materialevalg så op om det? Men jeg går også ind og kigger på, hvor bæredygtige deres valg er. Bliver man hurtigt træt af valget af fliser eller vil man kunne holde ud at se på dem mange år frem? For mig handler indretning meget om beslutninger, og dem kan man sagtens analysere sig frem til, om er gode eller ej.

- Vi har jo alle forskellig stil. Kan du godt se du over din egen smag, når du bedømmer?

- Ja, for det handler ikke om mig. Det handler mere om tendenser i min branche, og om parrene griber de tendenser og bruger dem på den god måde - og på deres egen måde. Og jeg må sige, at den kommende sæson af 'Nybyggerne' er det ikke lige frem de nyeste tendenser, der optager parrene. Det handler meget om deres eget udtryk, og det gør det meget forfriskende og interessant. Hvis vi alle sammen går og indretter os som boligmagasinerne foreskriver, kan det godt blive lidt forudsigeligt. Det bliver det ikke her, kan jeg godt love.

Det er Christian Degn, der er i denne sæson er vært på 'Nybyggerne' hvor Ask Abildgaard og Mette Helena Rasmussen er dommere. Foto: André Blinkilde/TV2

Mette Helene Rasmussen fortæller, at hun var noget forundret over, at et af parrene gik efter at skabe en herskabelig stemning med høje paneler og sildebensparket i dobbelthusene, der danner rammen om 'Nybyggerne' i år.

- Men som sæsonen skrider frem må jeg bare sige, at jeg bliver imponeret over dem og deres optimisme. For de viser meget tydeligt, at selvom man måske ikke får sin drømmebolig, så kan man skabe den med mdf-plader og maling. Det var virkelig skønt og opløftende at opleve. Meget inspirerende, siger hun og fortsætter.

- Ud over god smag og godt håndværk, så handler programmet også om at turde at have sig selv med - og turde indrette sig, om man bare gerne selv vil bo. Og de fire par er virkelig stærke i at holde fast i sig selv og deres egen stil samtidig med, at de navigerer i at få feedback fra os dommere, siger hun.

Mød de fire par

Foto: André Blinkilde/TV2

I det røde hus holder Stephanie og Kristoffer på henholdsvis 30 og 25 år til .Parret er fra Odense, hvor de studerer idræt. Deres indretningsstil er inspireret af tv-serien 'Badehotellet' med høje paneler og lister.

Foto: André Blinkilde/TV2

I gult hus knokler Malene på 37 år og Christian på 51 for at skabe et hjem med masser af farver og uden en egentlig rød tråd. Parret bor på Møn, hvor de driver et firma, der laver plankeborde.

Foto: André Blinkilde/TV2

34-årige Trine og 31-årige Mikkel holder til i det grønne hus. Pædagog-parret bor i Tulstrup ved Ikast og kalder selv deres indretning for 'Nordisk Uganda'.

Foto: André Blinkilde/TV2

I det blå hus drømmer 25-årige Sunnvá og 32-årige Martin om at komme til at bo, når det står færdigt. De er begge opvokset på Færøerne. Derfor er parret inspireret af en færøsk og nynordisk stil, som domineres af træ, skind, uld og planter.

Det er i aften klokken 20, at der er premiere på 'Nybyggerne' på TV2.