'Bagedyst'-stjernen skal for første gang holde jul uden sine to børn

Det kom som et chok for de fleste, da ’Den store bagedyst’-stjernen Ditte Julie Jensen tilbage i april afslørede, at hun og hendes mand, Marck Topgaard, som hun blev gift med i 2017, skulle skilles.

Siden da har parret været meget tavst omkring skilsmissen, og gentagne gange har Ditte Julie Jensen overfor Ekstra Bladet afvist at kommentere yderligere. Da bage-dronningen medvirkede i TV3-programmet ’Til middag hos’ i september, fortalte hun dog, at hele forløbet havde været rigtig hårdt.

- Der er så mange følelser involveret, og lige nu er det meget svært at finde min rolle i det praktiske. Jeg skal tage hensyn til andre, mig selv og mine børn, som jo for mig er det vigtigste i det her. Det er enormt svært og hårdt, fortalte hun ærligt i programmet.

Ditte Julie og Marck til deres bryllup i 2017. Parret nåede at være sammen i ni år. Foto: Bo Nymann

Rigtig svært bliver det også, når Ditte Julie til jul skal undvære sine to børn, Karla på seks år og Albert på tre år, fordi de skal fejre jul med deres far.

- Man kan ikke sammenligne min sidste jul med i år, nu hvor jeg er blevet skilt. Jeg skal nemlig ikke have mine børn juleaften, hvilket bliver hårdt, for det handler jo om børnene juleaften, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg nu skal juleaften. Det er et emne, der gør så ondt, så det har jeg ikke taget op endnu. Jeg ved dog, at jeg ikke kommer til at fejre den alene, men det ændrer ikke på, at julen er børnenes fest, så det bliver ret underligt at undvære dem, forklarer hun og tilføjer:

- Men så må man finde en glæde i at fejre juleaften lillejuleaften, og så har jeg dem jo til nytår i år og til jul næste år. Jeg tror ikke, at børnene helt forstår det her med, at vi ikke alle skal holde jul sammen i år. Men det tager vi lidt, som det kommer, det skal nok blive fint.

Det største ønske

Der er ingen tvivl om, at bage-dronningen går meget op i julen, og hun fortæller, at hun forsøger at gøre juletiden særlig hyggelig for sine børn ved at skabe en masse traditioner, som de kan glæde sig til hvert år.

Ditte Julie gør bestemt, hvad hun kan for at opfylde sine børns ønsker, men hun har også selv et juleønske, hun drømmer om at få opfyldt.

- Der er ingen ny mand i mit liv endnu, så det kan da være, jeg ønsker mig en ny til jul. Ej, faktisk ønsker jeg mig mest flere timer i døgnet, så jeg kan nå alt det, jeg gerne vil. Både at være en bedre mor ved at være mere tilstede og ligeledes at være mere nærværende i mit arbejde. Så fem timer mere i døgnet gad jeg virkelig godt at have. De må kunne findes på en eller anden måde, griner hun.

