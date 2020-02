- Det er fuldstændig absurd

Fredagens første liveshow i 'X Factor' udviklede sig til noget af en gyser, da det endte med at være Blachmans solist Mathilde Caffey og Oh Lands solist Nicklas Mietke, der havde fået færrest stemmer og dermed skulle synge igen for deres overlevelse i programmet.

Desværre for Nicklas trak han det korteste strå, da Ankerstjerne valgte at sende ham ud til fordel for Mathilde Caffey, og Nicklas måtte derfor se sit 'X Factor'-eventyr slutte langt før, han havde håbet.

Færdig i 'X Factor': Her er hans reaktion

Umiddelbart efter afgørelsen talte Ekstra Bladet med Oh Land, og her lagde dommeren ikke skjul på, at hun var skuffet over, hvordan aftenen havde udviklet sig.

- Jeg synes, det er super ærgerligt, og jeg har det også ret meget på samme måde, som Nicklas har det, at vi kunne ikke have gjort det bedre med ham. Det har været super tydeligt, hvad vi leverede i aften - både vokalpræstation, show og alt det visuelle. Jeg synes virkelig, han gjorde det godt, sagde Oh Land og fortsatte:

- Jeg tror simpelthen ikke, at folk har haft tid nok til at opdage den nye Nicklas, for der er virkelig sket en meget hurtig udvikling, og som jeg også sagde i min præsentation, så overraskede han mig. Jeg er bare ked af, at han ikke fik lov til at blive ved med at være her, for der er så meget mere i ham.

Oh Land var overrasket over, at det var Nicklas, der røg hjem fredag aften. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Højt bundniveau

Ifølge Oh Land skyldes Nicklas tidlige exit muligvis, at der i år er et meget højt bundniveau blandt deltagerne.

- Det er jo fuldstændig absurd. Det kunne være gået så mange veje, for det var virkelig et højt bundniveau, men jeg vil sige, at særligt Nicklas var jeg overrasket over, fordi jeg synes, at det var virkelig veludført, sagde hun.

- Hvordan føles det at miste en af sine deltagere som den første?

- Jeg tror, det er lidt lige meget, om man mister en først eller anden eller tredje. Vi ved alle godt, at vi kun står med tre til sidst, og alle kommer til at miste nogen, og sådan er det. Men det er skidetræls, når man ikke får lov at vise mere af det, man rent faktisk havde, for jeg er oprigtig ærgerlig over, at han ikke skal stå på den scene på fredag, fordi vi havde nogen sindssygt gode ting forberedt. Men sådan er det. Det er spillet.

Stor udvikling

Oh Land er trods fredagens nederlag glad for, at hun valgte at tage Nicklas med til liveshows. Under hans audition sagde hun nemlig nej tak, mens Nicklas fik et ja fra de to andre dommere, Ankerstjerne og Blachman.

- Jeg står 100 procent ved den beslutning. Ikke kun på et musikalsk og artistisk plan, men også på et rent menneskeligt plan. At se et menneske hvile i sig selv og hvile i at være anderledes og tage modige valg ..., sagde hun og fortsatte:

- Før var han en meget lukket dreng fra Amager, der var lidt konform og virkede en lille smule konservativ, og han har bare udviklet sig så sindssygt og virkelig åbnet sig selv op og sluppet sig selv fri i det her forløb. Det har været den største gave at være vidne til.

- Tror du, at du og Nicklas kommer til at holde kontakten?

- Det er svært at spå noget om fremtiden lige nu. Vi er kun i første liveshow, og der er så stort et bjerg, der skal bestiges forude, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at det her bliver sidste gang, jeg ser noget til Nicklas.

Færdig i 'X Factor'

