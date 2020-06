Elvira Pitzner, der er aktuel i Dplay-serien 'Bare Elvira', lægger ikke skjul på, at hunden Eddie er en stor del af hendes hver dag.

På hendes Instagram-profil er det også tydeligt at se, at Eddie følger hende alle steder, hun går. Derfor er det ingen undtagelse, at hendes tro følgesvend er med, når hun skal i fitness.

- Jeg har taget Eddie med, og det er måske ikke helt okay. Jeg synes bare ikke, han skulle være alene hjemme, når jeg har været væk så længe, siger Elvira Pitzner.

Hun synes også selv, at det er hyggeligt, at hunden er med til træning, Eddie hepper nemlig på hende fra tasken, mens hun kommer i bedre form.

Elvira Pitzner beskriver selv hunden som verdens nemmeste hund, og ifølge hende selv er det, fordi hun er en god mor, der har opdraget ham godt.

- Han er mega stille, når han er med. Han ved godt, at hvis han brokker sig, så kan han bare være alene hjemme, siger Elvira Pitzner.

Du kan se klippet i videoen over artiklen, mens du kan se hele afsnittet på Dplay.