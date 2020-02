Sofie Linde elsker ’X Factor’. Der kan der næppe være to holdninger til.

Fredag aften kunne hun skyde det første liveshow i gang, og det skete med masser af dramatik, da to deltagere, som bookmakerne havde spået sikkert videre til næste fredag, røg i omsang mod hinanden.

Afslører: Det var ikke planlagt

Her trak Nicklas det korteste strå, og det påvirkede programmets vært.

- Jeg synes altid, første liveshow er lidt ubarmhjertigt. Så er vi i gang, og så står der en for hvem, det hele er slut, lige da det begyndte. Det er næsten ikke til at bære, siger Sofie Linde, der var helt anderledes glad tidligere på aftenen.

- Havde du spurgt mig inden pausen, så havde jeg sagt, at det var gået for vildt, men man har altid en knude i maven, når man går herfra. For Nicklas røg i aften (fredag, red.), og det havde han ikke fortjent. Det var der ingen, der havde fortjent.

Sofie Linde på scenen fredag aften. Foto: Aleksander Klug

- Så glæden bliver erstattet?

- Ja, det er sådan et afbrudt samleje på en eller anden mærkelig måde. Dammit, nu var det lige så fedt.

- Og det er de færreste, der kan lide det…

- Ja, haha, præcis.

Om det går bedre i næste liveshow kan ses på fredag i 'X Factor'.

