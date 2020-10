Martin Reichhardt erkender, at dansen er lidt svær for hans partner i 'Vild med dans'

Biologen Vicky Knudsen og danseren Martin Parnov Reichhardt ser endelig ud til at være på rette vej.

Efter nogle hårde uger, når dommerne har skullet bedømme deres dans, var der endelig fremgang at spore fredag aften.

Her var parret ganske vist stadig dårligst, men de 16 point var en mærkbar forbedring fra sidste uges 10.

- Det går kraftigt fremad, lød det selvsikkert fra Vicky Knudsen, da Ekstra Bladet talte med hende lige umiddelbart efter programmet.

Knokler løs

Det er tydeligt for de fleste, at Vicky Knudsen hører til blandt de nydansere, der har det allersværest med de vanskelige trin, hvilket Martin Reichhardt da også erkendte.

- Det er svært for Vicky, men vi knokler, og uge efter uge bliver Vicky bedre. Når man er danselærer, er det i virkeligheden det eneste, man kan ønske sig. At der er fremgang uge efter uge efter uge.

Fredagens 'Vild med dans' stod i Knæk Cancers tegn, og det var en tydeligt rørt Vicky Knudsen, der indtog dansegulvet. Umiddelbart inden havde seerne kunnet se hende i tårer i den obligatoriske video, inden showet.

- Det har været en meget følelsesladet uge, og når det så først kommer til sådan en aften her, så nyder jeg det utroligt meget, men jeg er også lidt opmærksom på, hvordan andre har det. Altså, min far har haft kræft, min mormor har kræft, min veninde, jeg dedikerede dansen til, fik kræft.

Parret fik skrabet 16 point sammen. Foto: Mogens Flindt

Griner og græder

- Jeg kender folk, som har små børn, der har kræft. Alle har nogen tæt på, sagde Vicky Knudsen, der blev suppleret af sin dansepartner.

- Det er en aften, hvor man skiftevis græder lidt og griner lidt, sagde han.

Vicky Knudsen kan sammen med Martin Reichhardt se frem mod næste uges 'Vild med dans', hvor et par atter skal forlade programmet.

- Jeg bliver ved med at være helt vildt nervøs og blive så tør i munden, at jeg ikke kan sige noget bagefter, men det kan være, at det vender på fredag, lød det håbefuldt fra biologen.

