- Det føles som en heftig eksamen

I udlandet er interessen for Claes Bang ikke blevet mindre de senere år.

Siden den danske skuespiller i 2017 indtog hovedrollen i Ruben Östlunds 'The Square', der vandt Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes, har han haft stor succes uden for Danmarks grænser.

Lige nu kan han ses i rollen som Dracula i Netflix-serien af samme navn, og da serien i december blev præsenteret ved et presseevent i London, mærkede man tydeligt, at den danske skuespiller er ombejlet.

Begejstrede fans bad om autografer, og udenlandske journalister var interesseret i Claes Bangs arbejde med rollen - blandt andet, hvordan han fik lavet sine hugtænder.

Det er noget af en forvandling, Claes Bang har gennemgået for at spille rollen som Dracula. Foto: Robert Viglasky

Se også: Claes Bang tilbage på dansegulvet: Jeg var en fucking tøsedreng

Tung arv at løfte

Claes Bang har da heller ikke i sin karriere prøvet en lignende opsætning eller mærket så stor en interesse omkring en serie, han er med i.

- Jeg har aldrig prøvet noget, der udkommer i det format. Det føles som at skulle til en rimelig heftig eksamen, siger Claes Bang.

- Det er også specielt, fordi det er en tung arv at løfte i forhold til de tidligere skuespillere, der har portrætteret Dracula. Jeg har været nervøs lige siden, min agent fortalte, at de tænkte på mig til rollen, siger Claes Bang.

Den danske skuespiller har dog overstået den første del af sin eksamen.

Den ene af seriens skabere, Steve Moffat, som også står bag den populære tv-serie 'Sherlock', har i hvert fald kun lovord tilovers for danskerens præstation som den frygtindgydende greve.

- Jeg synes, at Claes Bang gør det helt fantastisk i rollen som Dracula. Han gjorde det også fantastisk i 'The Square', hvor man kan se, at han har evnen til at spille noget på en meget let måde - næsten humoristisk, mens han stadig er meget faretruende, siger Steven Moffat, der sammen med Mark Gatiss har skrevet 'Dracula'.

Se Claes Bangs vilde forvandling

Tænkte ikke på Dracula

Optagelserne til serien foregik blandt andet på et gotisk slot i Slovakiet.

Men selv om alles øjne ofte var rettet på Claes Bang under optagelserne, var han nødt til at bevæge sig væk fra tanken om, at det var Dracula, han portrætterede.

Det gik ikke, hvis han tænkte for meget på, at det var en ikonisk figur, han skulle spille.

- Jeg skulle bevæge mig væk fra ideen om at spille Dracula, ellers gav det ikke mening for mig, siger han.

For at gøre det koncentrerede Claes Bang sig om det konkrete, jordnære arbejde på dagen. Det kunne være, at han den ene dag havde en lang dialog, mens han den næste dag skulle suge blod fra en person.

Mens 'Dracula' havde premiere på BBC i Storbritannien nytårsdag, kan danskerne se den på Netflix fra den 4. januar.

Serien har tre afsnit, der hver har spillefilmslængde.