- Jeg havde håbet, at det ville gå. Men jeg kunne jo mærke, at han trak sig, og så gjorde jeg det samme, siger Henriette Hansen fra 'Gift ved første blik'

Tv-ægteskabet med Claus Henriksen gik ikke, som Henriette Hansen havde håbet.

Selvom de valgte at give deres liv som mand og kone en chance efter optagelserne til 'Gift ved første blik', er de ikke længere gift.

Det var Claus Henriksens ønske, at de skulle skilles.

- Det var bestemt ikke sjovt, fortæller Henriette Hansen til Ekstra Bladet.

- Jeg havde håbet, at det ville gå. Men jeg kunne jo mærke, at han trak sig, og så gjorde jeg det samme. Det gik helt i opløsning, siger hun.

Henriette og Claus mistede helt kontakten i en periode, efter de blev skilt, og det var hårdt, fortæller hun.

- Jeg manglede ham. Derfor besluttede jeg at kontakte Claus. Det var mig, der startede samtalen. Jeg følte ikke, at der gik noget af mig ved at prøve.

- Der var selvfølgelig den mulighed, at jeg ville blive afvist igen, men det var en chance, der var værd at tage. Efter alt det, vi havde oplevet sammen, følte jeg, at vi skyldte hinanden at mærke efter igen, siger Henriette Hansen.

'Gift ved første blik'-Henriette: - Det var ikke særligt sjovt

Den fase er det tidligere ægtepar i nu. De mærker efter. Hvor det ender, ved de ikke.

- Vi er kærester nu, og så tror jeg bare, at vi trænger til ro. Det er svært at give nogle ordentlige svar på, hvor vi ender, men vi bliver hele tiden spurgt.

- De seneste uger har vi hele tiden skullet reflektere over, hvad vi føler og hvorfor, når pressen har ringet. Det har været hårdt, og nu har vi brug for at få lidt ro på, siger Henriette Hansen.

Selvom Henriette Hansen er mæt af 'Gift ved første blik' og alt det, der er fulgt med ved at blive eksponeret på den måde i otte uger, så fortryder hun ikke, at hun meldte sig. Ud over Claus har hun fået en masse andre gode ting med fra eksperimentet.

- Jeg har lært rigtig meget. Fået meget mere selvindsigt og lært, at jeg har meget tålmodighed. Og så har jeg fået øjnene op for, at man skal turde at gøre sig sårbar, hvis det skal lykkes.

- Man skal give folk en chance til. Det håber jeg også, at folk vil huske ude på datingmarkedet. Hav nu lidt tålmodighed, og giv folk en reel chance, siger Henriette Hansen.

- Jeg deler altså ikke hendes frygt for numsebakterier