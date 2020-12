Dét gjorde han bare ikke

Jeppe og Asbjørn var gode venner i 'Ex on the Beach', men efter sidstnævntes exit har Jeppe tilsyneladende glemt alt om sin ven

- Jeg er nødt til at spørge. Skal vi kneppe?

Sådan lyder det fra Jeppe Bøg Risager fra årets 'Ex on the Beach'.

Han har aldrig lagt skjul på, at han er ualmindeligt pigeglad, men at han også er ualmindeligt direkte giver han bevis for i søndagens afsnit, som du kan se et klip fra i videoen over artiklen.

Her udnytter Jeppe til fulde, at vennen, Asbjørn 'Tyren' Nielsen, ikke længere er i villaen, så han kan gå all-in på 'Tyren's flirt Lærke Wadmann.

Og det virker. Efter en stribe lumre kommentarer, lykkes han med at snave Lærke halvvejs i gulvet.

- Så er vi i gang, folkens. Åh ja. Fantastisk kys, udbryder Jeppe, der tilsyneladende har glemt alt om Asbjørn, inden artiklens indledende kommentar falder.

Se i videoen over artiklen, om han har held med sit foretagende, men som Jeppe siger:

- Det har været en lang og hård kamp, men jeg vinder altid. Og jeg vandt også Lærke.

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.

