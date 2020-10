Merete Mærkedahl var smuk som altid, da hun indtog scenen til sin wienervals, men det havde dog ikke været uproblematisk for skuespilleren at gøre sig klar til fredagens strabadser

Merete imponerede alle igen denne fredag, hvor hun dansede til sangen 'Once upon a december' fra Anastasia-filmen.

Den skønne skuespiller fortalte drillende, at hun havde valgt en kjole, der var samme farve som hendes sofa, men bliver også suppleret af partneren Thomas, der siger, at den jo også passer til hendes øjne.

Men selvom wienervalsen var smukt udført, var det altså ikke uden problemer for danseparret at nå dertil.

Merete kæmpede nemlig rigtig meget med svimmelheden, som hun kalder 'det mest udfordrende' indtil videre i konkurrencen.

- Nu går det fint, men lige efter Thomas havde båret mig rundt i det der løft, vi havde, der var det helt bevidst, at vi lige kiggede ned i jorden, hvis han havde sluppet mig der, var jeg nok faldet, lyder det, mens Merete med fagter viser, hvordan det var at være svimmel efter de flotte løft.

Jubler: - Det vildeste jeg har prøvet!

Og med den svimmelhed er det jo nærliggende at tænke, om parret har været nervøse for at Merete skulle komme til at kaste op midt under det hele.

- Jeg vil sige, at det har jeg da været bekymret for, siger Thomas med et grin.

- Det har været meget udfordrende, lyder det fra Merete, der dog gerne vil pointere, at hun jo klarede den helt uden bræk.

Kæmpe chok: - Vi er max skuffede

Aldrig prøvet før

Det er dog ikke til at sige, hvordan det kommer til at gå med parret næste uge, når de skal ud i den såkaldte 'ønskedans', som parrene selv har valgt.

Thomas Evers kunne nemlig fortælle, at de to skal danse moderne dans, men det er nok ikke helt så nemt for parret.

- Ingen af os har danset det før, fortæller Thomas og smiler.

- Jeg tænkte bare, at det prøver vi, det bliver spændende. Jeg tænkte, det ville Merete se rigtig godt ud i.

- Ja, jeg er også spændt, lød det fra partneren.

Tordner: - Det er uværdigt