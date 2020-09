- Det havde jeg ikke forventet

Så skal nysgerrige realityfans ikke vente meget længere.

Discovery Networks Danmark har mandag offentliggjort, at den første sæson af realityprogrammet 'Singletown' får premiere 13. september på streamingtjenesten Dplay. Programmet har et mildest talt mærkværdigt koncept, hvor danske kærestepar accepterer at gå hvert til sit.

Henover sommeren blev de placeret i to forskellige lejligheder i København sammen med andre ny-singler, og ved hjælp af fester og dates blev det testet, om parrenes kærlighed nu også var så stærk, som parrene selv gik og troede.

- Det skal være vildt

Blandt deltagerne er 'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo, der deltog sammen med sin kæreste Christel Trubka, og hvis man spørger ham, kan seerne godt begynde at glæde sig.

- Det bliver et vildt program. Jeg troede ikke, der var så meget gang i den. Der er mange følelser i spil, fordi du sætter et ægte forhold på spil, når du tager på dates med andre piger. Det var meget intenst, og jeg havde ikke forventet, at man ville sidde og tænke så meget over sine egne følelser. Det er jeg ikke vant til, siger Teitur Skoubo og tilføjer:

- Der var mange op- og nedture.

Teitur Skoubo har skiftet TV3 ud med Discovery for at deltage i 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

- Er programmets præmis reel - så du dig virkelig som single, imens I optog?

- Det afhænger jo nok af, hvem man spørger. Jeg tog det seriøst, og så det som en måde at se, om man skulle fortsætte som kærester. For mig var det en reel pause, men det er da lidt skørt. Altså, hvem fanden gør sådan noget? Mine kammerater spurgte også, hvad jeg havde gang i, for det er jo risikabelt.

Fire timers røvhul

Teitur har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han deltog for at finde ud af, om det skulle være ham og Christel i de næste mange år. For hvis de kunne lade sig friste af andre, kunne de ligeså godt finde ud af det nu.

- Fik du det ud af det, du havde håbet?

- Man blev i hvert fald klogere på sig selv og sine følelser, men jeg vil ikke gå for meget i detaljer. Jeg kan bare sige, at jeg har fået meget ud af det og lærte meget om mig selv.

En anden tidligere 'Paradise Hotel'-vinder, der har taget springet til konkurrenten Discovery, er Lenny Pihl Christensen, der deltog med sin kæreste Melina Buur.

Lenny Pihl fortæller, at de i hans lejlighed spillede røvhul i timevis hver dag. Foto: Janus Nielsen

Han glæder sig til at se, hvordan programmet er klippet sammen, for livet som indespærret i en lejlighed var ikke kun fest og farver.

- Dagene kunne godt blive lidt ensformige, og man savnede lidt alkohol engang imellem. Vi spillede røvhul fire-fem timer om dagen. Det var for sindssygt til sidst. Det eneste, vi lavede, var at spille kort, lave mad, tage på dates og lave ingenting, griner Lenny Pihl.

- Er du glad for at have været med?

- Det er jeg. Jeg var glad for at komme ind, møde nye mennesker og få et savn til kæresten, for vi havde været meget sammen i lang tid op til - og jeg savnede hende virkelig meget. Jeg sad og tænkte på hende, når jeg var på dates. Det var sjov og champagne, men også lidt som at være på date med sig selv, siger han med henvisning til, at hans tanker var et andet sted.

Sami Hansen har også skiftet 'Paradise Hotel' ud med 'Singletown'. Han deltager sammen med næsten-kæresten Lea Othmar. Foto: Janus Nielsen

- Hvad kan seerne se frem til?

- Seerne kan se frem til en sjov, glad og udadvendt Lenny. Der er fuld knald på og sjov og ballade, men der er også mange seriøse sider, der kommer frem. Jeg har passet godt på folk og snakket med alle, men jeg var også heldig med dem, jeg boede sammen med. De var fede og fantastiske, og det gjorde opholdet meget lettere.

Udover Lenny og Teitur deltager de tidligere paradisoer Sami Hansen og Lea Othmar også i 'Singletown'.