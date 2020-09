Det kom som et chok

Det var som en kniv i hjertet at se kærestens glæde over at blive inviteret på date, fortæller Victor fra programmet 'Singletown'

Deltagerne i det nye realityprogram 'Singletown' har følelserne uden på tøjet.

Her bryder kærestepar med hinanden og tilbringer en sommer som singler for at teste kærligheden til hinanden, og det var hård kost. Det beretter Victor Norrman og Trine Amalie Kann, da de gæster Ekstra Bladet.

Se også: Knækker sammen: - Jeg er et kæmpe svin

Fra start er realitydebutanterne i fokus, da Trine med et stort smil takker ja til en date med en ung mand ved navn Nilas. Allerede på første date aftaler de at mødes igen.

- Jeg tror bare, jeg var helt klar på konceptet og tænkte 'nu gør jeg det her', og Victor vidste jo, jeg skulle på dates, det var jo ikke, fordi jeg gjorde noget forkert, siger Trine Amalie Kann, der bliver suppleret af den kæreste, hun i programmet holdt pause fra.

- Det gjorde du ikke, men det kom bare som et chok, kan jeg godt være ærlig at indrømme. Når det står på skærmen 'Trine skal på date', sidder man med en kæmpe klump i halsen, siger han.

Hvad er Singletown? Det nye realityprogram 'Singletown' vises på streamingtjenesten Dplay. Her vælger en række danske par at bryde med hinanden og tilbringe sommeren som singler hver for sig. Sammen med andre ny-singler skal de feste og date sommeren igennem for på den måde at undersøge, om kærligheden imellem dem nu også er så stærk, som de selv går og tror. Programmet har blandt andet de to tidligere 'Paradise Hotel'-vindere Lenny Pihl og Teitur Skoubo på deltagerlisten.

Kniv i hjertet

Han kunne se sin kæreste smile stort, da hun takkede ja til en date med den fremmede fyr, og det gjorde ondt.

- Der havde jeg det rigtig, rigtig hårdt. Den reaktion var en kniv lige i hjertet, for hvordan kan man blive så begejstret for, at der er en anden fyr, der inviterer hende på date, spørger han.

Victor Norrman måtte se sin kæreste tage på date med en fremmed. Foto: Janus Nielsen

- Hvilke tanker gør du dig om dit forhold, da du ser det?

- At hun var mig utro. Det tænkte jeg med det samme. At hun bare gerne ville score ham og havde glemt alt om mig. Det var rigtig hårdt.

(Hør Trine kalde sig selv dobbeltmoralsk på baggrund af sin egen reaktion, da Victor skulle på date herunder)



Trine forsvarer dog sin reaktion.

- Jeg tror bare, jeg rigtig nemt bliver smigret. Det var ikke, at jeg skulle på date med lige ham her, jeg tror bare ,det var hele det her med, at der er en, der synes, jeg er sød og skøn. Jeg blev da glad for det.

Trine forklarer, at hun rigtig nemt bliver smigret. Foto: Janus Nielsen

- Der er nok nogle seere, der vil tænkte 'har hun allerede glemt Victor'. Havde du det?

- Det havde jeg overhovedet ikke. Bestemt ikke, siger hun.

- Det følte jeg, at du havde, siger Victor.

Hør Victor fortælle om, hvor rædselsfuldt det var at se Trine blive inviteret på date i videoen over artiklen.

Hvordan det går med Victor og Trine i 'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay.