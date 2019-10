Det måske pinligste øjeblik i 'Luksusfældens' historie

Der har gennem årene været utallige tåkrummende og pinlige episoder i 'Luksusfælden', men en afsløring i aftenens episode må siges at være i særklasse pinlig.

I programmet afsløres 47-årige Martin fra Odense nemlig i at lyve for de hårdt prøvede eksperter.

Han har fortalt, at han har mistet sin dyre Samsung-mobiltelefon, men det viser sig, at han i stedet på forhånd har gemt den væk i bunden af et køkkenskab under nogle bordskånere.

Martin afsløres, da der ringes til den 'forsvundne' mobiltelefon, hvorefter ringetonen lyder lystigt fra bunden af en køkkenskuffe.

- Det er en rigtig skidt start, og det sår tvivl om, vi kan stole på det, ham siger 'Luksusfældens' ene ekspert Carsten Linnemann.

Den anden ekspert - Sesilie Munk Stenderup - er endnu mere klar i spyttet, da der skal tales med store bogstaver senere i programmet.

- Hvis du står og lyver mig lige op i hovedet, så spilder du vores vores tid. Du skal ikke stå og fabrikere løgne, lyder det fra hende.

Østers for lånte penge

Hun sætter ham stolen for døren og erklærer, at eksperterne ikke vil hjælpe ham, hvis han ikke stopper med at lyve for dem.

Udover dyre mobiltelefoner er Martin glad for restaurantbesøg, drinks på barer, østers og champagne.

Men det hele foregår for lånte penge. Martins nu afdøde far har en gang lånt ham penge, så han kunne betale sin gæld ud.

Men efter gælden var betalt, fortsatte Martin med at tage kviklån, så nu skylder han over 700.000. Penge, som er festet op. Hans misligholdte gæld på 13.300 om måneden er lige så stor som hans indtægt.

