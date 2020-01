Det så du ikke i 'Date mig nøgen': Stinas svære fortid

Det var en glad pige, der indtog scenen i sæsonens sidste afsnit af 'Date mig nøgen', men Stina har ikke altid haft det let

I mandagens afsnit af 'Date mig nøgen' mødte vi 23-årige Stina fra Herning, som var på jagt efter drømmefyren - helst en håndværker.

Når hun ikke er på håndværker-jagt, læser Stina til socialpædagog, og det er der en helt særlig grund til: Hun har nemlig ikke altid haft det helt nemt og vil derfor gerne hjælpe andre unge med problemer.

- Jeg har nogle ting med i bagagen, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Man bygger sig jo stærkere ved at have nogle ting med sig, og det er nok også noget af det, der har gjort, at jeg kan stille mig op nøgen og føle mig tilpas - fordi jeg ligesom er blevet stærkere, fortsætter hun.

Stina er adopteret, men har altid haft samvær med sin biologiske del af familien, hvilket har givet hende nogle udfordringer i barndommen.

- Jeg har følt mig lidt splittet, fortæller hun.

- Det er sket rigtig mange ting på de fronter, og det har gjort, at jeg har stået i nogle situationer, hvor jeg ikke altid har haft det så godt.

Stina endte med at komme på date med en håndværker - præcist som hun drømte om. Foto: Per Arnesen/TV2

Skidesød date

Selvom Stinas opvækst ikke altid har været en dans på roser, mener hun, at den har været med til at give hende ben i næsen og måske er medvirkende til, at hun tør stille sig nøgen op på landsdækkende tv.

- Det er jo en stor ting at skulle være nøgen på tv, men jeg har egentlig ikke haft dårlige tanker om det, fortæller hun.

- Fordi man har noget i bagagen, betyder det jo ikke, man skal stille sig nøgen på tv. Man skal sgu bare gør det, man har lyst til.

Og det, Stina havde lyst til, var den 22-årige tømrer, Christoffer. Han blev den heldige kartoffel, som hun valgte at tage med på date sidst i programmet.

Det er nu ved at være godt et halvt år siden, og nu afslører Stina, hvordan det er gået dem:

- Jeg var hjemme ved ham efter programmet, hvor vi var nede på stranden for at gå en tur. Vi snakkede og sådan noget, men så har vi faktisk ikke set hinanden siden, fortæller hun.

- Christoffer er skidesød og rar, men jeg er nok bare ikke hans udkårne.

