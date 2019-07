Det så du ikke i 'Paradise'-finalen: Jeg tænkte bare fuck!

Lenny oplevede det sidste år, og i år skete det igen.

Kuglen, som vinderne af 'Paradise Hotel' får i hånden inden troskabstesten, er tilsyneladende utroligt hårdfør. For heller ikke i år lykkedes det deltagerne at smadre den i gulvet. På tv så man ellers, hvordan Teitur smed kuglen på 300.000. Den gik i tusind stykker og Anne stod skuffet tilbage.

Men for at gøre ondt værre for Anne, så måtte hele den afgørende seance tages om, fordi kuglen ikke gik i stykker i første omgang.

- Den gik ikke i stykker. Hvorfor tror du, at jeg tog den op først og hamrede den ned i jorden? Jeg tænkte bare, den skal gå i stykker, for jeg vidste fra Lenny, at den ikke gik i stykker året før, siger Teitur og fortsætter.

- Så jeg tænkte, den skal gå i stykker. Men det fungerer ikke. Du står jo på virkeligt tynde træplader. Jeg tænkte bare 'fuck mand'.

Jonass Jannec var en del af juryen og overværede troskabstesten, hvor Teitur hamrede kuglen ned på badebroen, uden den gik i stykker.

- Man må give dig, at du kastede den hårdt. Jeg fik det sygeste chok, siger han.

Kuglen skulle derfor kastes igen, og her gik det atter galt.

- Til sidst kastede jeg den ned, så den sprang op, ramte kanten og røg i vandet.

'Paradise Hotel'-finalen forløb ikke helt som vist på tv, afslører Teitur. Foto: Janus Nielsen

Imens stod Anne og ventede på, at ydmygelsen kunne stoppe.

- Jeg stod på den anden side og tænkte 'kan vi godt snart blive færdige', sukker hun.

