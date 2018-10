Det så du ikke på tv: 'Bagedyst'-deltager i alvorlig ulykke

Selvom deltagerne i 'Den store bagedyst' hver lørdag bliver presset til det yderste, når de kæmper for at få deres ganache, pynt og mousser til at være lige i skabet for at imponere dommerne, så er der en af deltagerne, der kæmper ekstra hårdt i årets udgave af det populære bageprogram.

Undervejs i optagelserne faldt Jasmin Gabay nemlig på sin cykel og fik en alvorlig hjernerystelse, og det gjorde deltagelsen i programmet ekstra hård.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg væltede på min cykel lige inden optagelserne til et af programmerne. Det var meget voldsomt. Jeg havde ikke cykelhjelm på, og jeg lavede en saltomotale ud over styret og ramte med hovedet lige ned i jorden. Det var meget heftigt. Det er simpelthen for dumt ikke at have cykelhjelm på, så husk det nu derude, siger Jasmin Gabay til Ekstra Bladet.

På trods af skaden fik hun af en række læger lov til at fortsætte i programmet.

- Jeg var til en masse undersøgelser og også til en hjernespecialist. Jeg havde ikke nogle blødninger, og de vurderede, at det var forsvarligt, at jeg fortsatte. Det var jeg selvfølgelig meget glad for, for jeg ville bare fortsætte. Men jeg var selvfølgelig nødt til at tage den lidt med ro, lyder det fra den kvindelige deltager.

Stadig konkurrence

Ifølge Jasmin Gabay var produktionen gode til at tage hensyn til hende efter ulykken, men samtidig deltog hun i konkurrencen på lige vilkår med alle andre.

- Jeg havde en seng ude bagved, hvor jeg kunne ligge imellem optagelserne, for til tider havde jeg svært ved at stå på benene. Jeg havde det temmelig skidt, men produktionen var så søde til at tage sig af mig, når vi ikke filmede. Jeg fik jo store blå mærker i ansigtet, så i makeuppen fik de ekstra travlt med at dække det, siger Jasmin Gabay med et grin.

- Men det var jo samtidig stadig en konkurrence, så jeg blev behandlet på lige vilkår som alle andre, og jeg var stadig nødt til at præstere, oig sådan skal det jo også være, tilføjer hun.

Jasmin Gabay fortæller, at hun i dag stort set ikke mærker noget til den uheldige episode.

- Det eneste, der er, er et lille fint ar på næsen, siger hun med et grin.

Hurtigt frisk igen

Til Ekstra Bladet fortæller dommer Markus Grigo, at Jasim Gabay heldigvis hurtigt var tilbage i topform efter ulykken.

- Jasmin styrtede på sin cykel og slog sig. Men hun kom sig heldigvis hurtigt, og det betød ikke noget for hendes præstation, siger Grigo.

Ifølge ham blev Jasmin da heller ikke behandlet anderledes end de andre deltagere undervejs i programmet.

- Det er en konkurrence, så alle får samme behandling, understreger han.

Hvor langt Jasmin Gabay når i bage-udfordringen på trods af hovedskaden, må tiden vise.

Dommer Markus Grigo mener ikke, at Jasmin Gabay blev forskelsbehandlet. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra DR i forbindelse med episoden.

Du kan se 'Den store bagedyst' hver lørdag klokken 20 på DR1 og dr.dk.