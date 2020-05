Det så du ikke på tv: Brød grædende sammen

Lørdag aften stod det klart, at det var 20-årige Alma Agger, der i sidste ende var seernes favorit i årets 'X Factor', og at hun nu kan kalde sig vinder af X Factor 2020.

Dermed måtte 15-årige Mathilde Caffey se sig slået på målstregen.

Og selvom Mathilde Caffey var glad på Alma Agges vegne, var hun meget berørt, da Ekstra Bladet mødte hende umiddelbart efter afgørelsen.

Her kunne hun nemlig slet ikke holde tårerne tilbage.

- Jeg har det fantastisk. Jeg er slet ikke færdig endnu, og Alma er klart vinderen, og der er ikke noget at komme efter der. Det havde jeg også gjort mig mentalt klar på. Jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden byder på, og uanset hvordan det er gået i dag, så har vi bare rendt rundt og sagt til hinanden, at vi allesammen er vindere, og der skal jo findes en vinder. Og det blev Alma. Hun har ligeså meget fortjent det som alle os andre, sagde Mathilde Caffey, mens hun anstrengte sig for at holde tårerne tilbage.

- Det er en kæmpe oplevelse i sig selv. Der er ikke noget at være ked af det over, sagde hun videre.

Mathilde Caffey håber, at hun kan komme til at lave meget mere musik i fremtiden. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Stor ros

Under lørdagens finale fik hun stor ros fra alle dommerne, og da hun stod på scenen havde hun svært ved at holde tårerne tilbage. Det samme havde hun, da Ekstra Bladet spurgte ind til episoden umiddelbart efter finalen.

- Jeg blev glad over at få så meget ros. Det var hele den der udvikling, som jeg blev utroligt rørt over, og så også at blive bekræftet så meget på noget, jeg gerne vil. Normalt er jeg ikke sådan en, der bliver rørt og begynder at græde, men det har jeg virkelig gjort meget, sagde Mathilde Caffey, mens tårerne løb ned ad kinderne på hende.

Mathilde Caffey får en krammer af pigerne fra 'Sway'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

For Mathilde Caffey har det at være med i 'X Factor' været en drøm, der gik i opfyldelse.

- Det har været en kæmpe oplevelse. Vi har haft så mange gode stunder. Og jeg har fået gode venner, sagde hun og understregede, at hun bestemt ikke er færdig med at lave musik, hvis det står til hende selv:

- Jeg skal ud og lave musik. Ej, jeg finder ud af det. Jeg vil så gerne lave det her nu. Det er også derfor, jeg er så glad. Jeg har virkelig fundet ud af, hvad jeg gerne vil.

En rørt Mathilde. Foto: Mogens Flindt

