Det så du ikke på tv: Fik investering trods kaos

Vivian og Stephanie Seedorff imponerede løverne, da mor og datter torsdag aften præsenterede tøjfirmaet O'TAY i DR1-programmet 'Løvens hule'.

De bad om 300.000 kroner for 12 procent af virksomheden, men de endte med at afgive 20 procent for samme beløb til Christian Arnstedt.

Derfor endte de med at sænke deres værdiansættelse med én million kroner, men det tager de ikke så tungt. Det fortæller de til Ekstra Bladet.

- Vi var jo meget nystartede, da vi lavede værdiansættelsen. Men vi syntes, det var vigtigst at få en investor med, som kunne bidrage med en masse - i stedet for at få værdien sat en million højere, siger Vivian Seedorff.

De to tøjskabere virkede selvsikre og fik ros for deres pitch, men hvad tv-seerne ikke fik at se var, at de langt fra havde en optimal forberedelse til deltagelsen.

- Vores dag forinden var lidt kaotisk. Jeg er jo bosat i Kina, og jeg skulle med et fly, så jeg landede om aftenen, hvor vi så skulle afsted næste dag. Men da jeg landede i Beijing, blev mit fly mod København aflyst, og jeg vidste ikke, hvornår jeg kunne komme med det næste, fortæller Stephanie og fortsætter:

- Så vi vidste slet ikke, om vi kunne komme afsted til den optagelse. Vi havde fat i 'Løvens hule' for at se, om vi kunne rykke det, fordi vi ikke troede, at jeg kom med et fly i tide. Men det gjorde jeg heldigvis.

Derfor kom hun til Danmark aftenen inden 'Løvens hule'-deltagelsen, og mor og datter måtte øve deres pitch via Skype og på vej til optagelserne.

- Men jeg synes, det gik rigtig fint. Vi var der i 35 minutter, så der er meget, der bliver klippet væk og ikke kommer med. Vi er tilfredse, og vi kunne ikke have gjort det bedre i dag, siger Stephanie.

Mor og datter imponerede hos løverne og gik hjem med en investering. Foto:

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Vivian og Stephanie har forsøgt at starte noget op sammen. Dengang løb det hele dog ud i sandet, inden det for alvor kom i gang.

- Vi havde forsøgt for en syv år siden med en produktion i Tyrkiet, hvor jeg havde en bekendt i Odense, der kunne hjælpe med det. Det endte med ikke at blive til noget, og man fik lige en mavepuster og tænkte: 'Arh, okay. Måske skal jeg vente lidt,' fortæller Stephanie.

I foråret 2018 følte de dog, at de havde ventet længe nok, og derfor satte de gang i det indledende arbejde til O'TAY.

Stephanie boede i Kina og mødte sin kæreste, og sammen begyndte de at lede efter systuer og teste materiale.

- Hun brugte et års tid på at finde de rette producenter med det produkt og de arbejdsforhold, vi gerne ville have. Det skal ikke være børnearbejde og sådan noget. Det skal være ordentlige steder, og vi skal kunne stå inde for det, siger Vivian, inden Stephanie overtager:

- Det er i hvert fald vigtigt for mig, og jeg besøger typisk dem et par gange om måneden. Det giver meget til virksomheden, og det er en god konstellation, at jeg bor derude, siger hun.

Det var Christian Arnstedt enig i, og de to iværksættere er glade for, at de har fået ham med ombord.

- Vi havde ingen forventninger inden deltagelsen, men vi havde forhåbninger om, at en investor ville finde vores virksomhed interessant. Og det var jo det bedste match, vi overhovedet kunne ønske os, siger de om løven og hans hold, som allerede stået for at lave store ændringer i webshoppen hos O'TAY.

