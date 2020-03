Det så du ikke på tv: Fik vildt forbud

'X Factor'-deltagerne havde fredag aften fået et forbud mod at komme for tæt på hinanden

Fredag aften blev der vanen tro holdt endnu et liveshow i 'X Factor'. Men liveshowet var langt fra, som det plejede at være.

På grund af spredningen af coronavirus valgte TV2 nemlig at afholde liveshowet uden publikum. Det skete, efter at Mette Frederiksen på et pressemøde havde opfordret til, at alle arrangementer med 1000 mennesker eller flere blev enten aflyst eller udskudt.

Derfor måtte deltagerne fredag aften optræde i et tomt studie i Brøndby.

Men det var ikke den eneste ændring, som deltagerne blev mødt med.

På grund af smittefaren var de også blevet bedt om at lade være med at kramme, kysse eller i det hele taget komme for tæt på hinanden.

Der blev givet mange high fives, men et par kram blev det dog alligevel også til i løbet af aftenen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Derfor vil den opmærksomme seer måske også have bemærket, at deltagerne ikke krammede hinanden, som de plejede, men i stedet gav hånd eller high fives.

Det blev især tydeligt, efter deltageren Ilona havde været på scenen, og hun forsøgte at kramme de andre deltagere. Her krammede de nemlig ikke igen.

- Det var slet ikke ondt ment. Det ved jeg. Det kommer instinktivt, at vi vil kramme hinanden, for det gør vi meget herovre generelt. Det var lidt sjovt. Jeg var selv sådan: 'What, hvorfor'? Men det gav mening, sagde Ilona med et stort grin, da vi mødte hende efter showet.

- Det er, fordi vi har fået at vide, at vi generelt skal passe på med at røre for meget ved hinanden. Men det kan man bare ikke lade være med, fordi vi er så tæt på hinanden, sagde hun videre.

Meget svært

Også Alma Agger havde svært ved at holde sig fra at kramme de andre deltagere.

- Det er simpelthen så svært, men det var, fordi vi havde fået at vide, vi ikke måtte kramme på grund af de her forholdsregler, og det var simpelthen så svært. Vi prøvede at give high fives og knuckles, men det gik helt vildt galt.

- Det var nogle retningslinjer, vi måtte bare ikke kramme. Vi havde jo mega meget lyst til det, men vi måtte bare ikke, lød det fra Aksel.

Grænseoverskridende situation

Også vært Sofie Linde bemærkede, at det var svært for deltagerne at holde igen med kram og kærlighed.

- Det er en grænseoverskridende situation for deltagerne, så de har lyst til at give en krammer og sige 'godt gået', og jeg kender dem jo, så det var underligt, men vi har lavet coronakrammer hele dagen, hvor vi ikke har rørt ved hinanden. Så vi har krammet af på den antibakterielle måde, sagde hun med et grin.

Efter fredagens show fortalte TV2's underholdningsredaktør Dorte Borregaard, at de havde valgt at lave særlige regler ud fra et forsigtighedsprincip.

- Vi har fulgt myndighedernes anvisninger med ikke at kysse og kramme. Vi ønsker jo at følge anvisningerne, sagde hun til Ekstra Bladet og tilføjede:

- Vi er en meget krammende produktion, så det har selvfølgelig været en udfordring, og det har på mange måder været en speciel aften.