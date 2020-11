Det så du ikke på tv: Forklarer chok-exit

Amalie var en af de største profiler, da hun blev flået ud af 'Ex on the Beach'. Nu fortæller hun, at det ikke skete helt, som man ser på skærmen

Otte afsnit blev det til for Amalie Thulstrup, der i det seneste afsnit måtte forlade 'Ex on the Beach'.

- Jeg har mange blandede følelser, men jeg er super skuffet over, at jeg ryger nu, lød det i programmet fra den 20-årige Randers-kvinde.

Hendes farvel kom som et chok for mange seere, da hun var en af de få, der trak en ellers lidt trist All Star-sæson op.

Vild snavefest i knaldeprogrammet

Da Amalie Thulstrup gæster Ekstra Bladet sammen med Andreas Korsbakke, der også er deltager i programmet, bryder hun ud i et stort grin, da Ekstra Bladet viser hende klippet.

Og det skyldes blandt andet, at hun udmærket var klar over, at det var hendes tur.

- Det var lidt underligt, at jeg skulle ud af villaen, fordi jeg havde brugt så meget tid med de her mennesker i så lang tid. Men jeg glædede mig nu også til at se min familie, veninder og alle de tætte relationer, siger Amalie i videoen, som kan ses over artiklen.

Amalie Thulstrup var en af de få nye deltagere i All Star-sæsonen. Foto: Janus Nielsen

Hun fortsætter:

- Jeg fik ikke et chok, for jeg vidste godt, at jeg skulle hjem faktisk. Men mere vil jeg så ikke sige.

- Var det dit eget valg?

- Ja, jeg kunne godt tænke mig at komme hjem. Når jeg ser programmet nu, ville jeg ønske, jeg var blevet derinde i længere tid, men på det tidspunkt var jeg bare ikke klar til at lave mere tv. Det begyndte ligeså stille at gå ud over min psyke, og det skal det jo ikke.

Kæmpe dilemma: Hold kæft hvor er det latterligt!

Det var særligt overvågningen i form af stribevis af kameraer, der gjorde Amalie utilpas.

- Ja, jeg skulle lige lære tingene at kende, og hvad kommer egentlig med? Kommer det med, når jeg er i badet, eller kommer det med, når jeg er på toilettet for at tisse, spørger hun.

- Sådan nogle små ting, som er meget, meget, meget private, fyldte meget i mit hoved hele tiden.

Amalie understreger samtidig, at nu, hvor hun har set, hvad der bliver vist og ikke vist, vil hun være klar på en tur mere i programmet, hvis muligheden opstår.

Se klippet med Amalie Thulstrup og Andreas Korsbakke i videoen over artiklen, hvor de også fortæller, hvorfor det kan sammenlignes med et afsnit af 'Klovn' at se sig selv på skærmen.