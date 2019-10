Det så du ikke på tv: Gemte på stor hemmelighed

Da 'Den store bagedyst' blev optaget tilbage i foråret, tog Rikke Baun Plougmann på i vægt, men hun slog det hurtigt hen som en konsekvens af for meget arbejde og lidt for meget kage i forbindelse med optagelserne.

Det viste sig dog at være noget helt andet. Rikke Baun Plougmann havde nemlig en kage i ovnen i mere end én forstand. Hun er nemlig gravid og venter en lille pige.

- Det er så dejligt. Både min mand og jeg er så glade, siger den 31-årige 'Bagedyst'-deltager til Ekstra Bladet om den glade nyhed.

- Jeg fandt ud af det kort tid efter, at hele 'Bagedysten'-showet var ovre. Jeg havde ikke mærket noget under programmet. I hvert fald ikke noget, jeg lagde specielt meget mærke til, men jeg tænker også, at jeg tilskrev de ting, der var, at jeg havde travlt med optagelser og samtidig havde rigtig travlt med mit job som revisor. Men måske var det meget godt, at jeg ikke vidste det, for så tror jeg, at jeg om muligt havde været endnu mere stresset, for det tog alt min tid, siger hun med et grin.

Rikke fra 'Den store bagedyst' og hendes mand venter en lille pige. Foto: Carsten Mol/DR

Rikke Baun Plougmann fortæller, at hun og kæresten venter en pige. De har også allerede fundet ud af, hvad hun skal hedde.

- Det bliver en pige, og det er så fantastisk. Hun skal hedde Solvej, og hvis alt går efter planen, kommer hun til verden i januar. Så jeg er omkring seks måneder henne, siger 'Bagedyst'-deltageren, der allerede har sønnen Holger på to år sammen med sin mand.

Selvom Rikke Baun Plougmann nu er længere henne i graviditeten, har hun (heldigvis) endnu ikke problemer med trælse symptomer.

- Jeg kan mærke, at babyen sparker og alle de skønne ting. Det har været så dejligt, for jeg har ikke haft kvalme eller noget. Jeg har kunnet leve livet. Jeg kan bage og arbejde og det hele, siger hun et grin.

På grund af den kommende familieforøgelse flytter Rikke og hendes lille familie snart ind i en villa på 270 kvadratmeter i Nr. Søby, der ligger mellem Skive og Viborg. Her får de masser af plads til to børn og hendes mands murerfirma.

De sidste lørdage har Rikke fået stor ros af dommerne i 'Den store bagedyst'. Foto: Carsten Mol/DR

