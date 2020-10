Det så du ikke på tv: Gik helt galt i afgørende øjeblik

Alt kan ske, når kameraet ruller, og det er live tv.

Det måtte 'Vild med dans'-værtinderne Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller atter sande under fredagens live-show.

Her kunne publikum i studiet pludselig se et noget anderledes syn, da Christiane Schaumburg-Müller satte sig ned på knæ og nærmest kravlede ind under Grünewalds kjole lige inden afgørelsen, hvor et par skulle stemmes ud.

Øjeblikket kunne ikke ses ude i stuerne, men blev fanget af Ekstra Bladets fotograf i studiet.

Her er de to værtinder fanget i det hektiske øjeblik. Foto: Mogens Flindt

Til Ekstra Bladet fortæller Christiane Schaumburg-Müller dagen derpå mere om, hvad der skete i situationen:

- Sarahs microport-sender faldt simpelthen af, og det er midt i afgørelsen, hvor Sarah og jeg skal have navnene på dem, der går videre, i øret, så det er meget vigtigt, at det virker, siger hun og fortsætter:

- Da vi går på gulvet, hører jeg et bump og ved med det samme, at det er Sarahs microport, der er røget. Så jeg bliver hevet lidt ud af den.

I chok: - Det er mega surrealistisk

Heldigvis handlede Christiane Schaumburg-Müller hurtigt, og derfor nåede seerne hjemme i stuerne heller ikke at opdage problemet.

- Vi bliver begge hevet ud af den, for vi er i gang med at tænke i løsninger, og i håb om at billedet klipper væk fra os, flyver jeg ind under Sarahs kjole, sætter stikket i og hæfter senderen fast igen i det lårbælte, Sarah har på, siger hun og fortsætter:

- Og vi nåede det. Og jeg tror ikke, det kom på fjernsynet. Det håber jeg ikke, griner hun.

