Det så du ikke på tv: Havde søn med på date

Det er sjældent optimalt at havde sit barn med på første date. Ikke desto mindre var det virkeligheden, da 40-årige Camilla Lundsten Holm og landmanden Svend mødtes første gang.

Den kærlighedssøgende kvinde, der også for to år siden prøvede lykken i det populære TV2-program, er mor til to drenge; Theis på 20 og otteårige Mathias. Og det var den yngste i flokken, der var med sin mor på date.

- Det var absolut ikke ret godt. Mathias så Svend på vores allerførste date. Det skulle han ikke have gjort, siger Camilla Lundsten Holm.

Det var umuligt for den enlige mor at finde en barnepige til sin søn. Derfor var der ikke anden udvej end at tage ham med fra Kalundborg til det Vestjylland, hvor Svend og tv-holdet ventede.

Svend er den rolige landmand, som Camilla Lundsten Holm nu håber på en god fremtid med. Foto: Ian Devald/TV2

- Jeg syntes, at det var grænseoverskridende, siger Camilla Lundsten Holm og fortæller, at alle var søde til at tage sig af Mathias, mens hun var på date med Svend.

- Vidste han, hvad det gik ud på?

- Ja, det kan han huske fra sidst, siger Camilla Lundsten Holm, der i 2018-versionen af 'Landmand søger kærlighed' nåede så langt som til at flytte ind på landmanden Anders' gård.

- Mathias sagde til mig, at nu skulle jeg finde mig en sød mand, og det var da med til at få mig til at gennemføre det, selvom min søn var med, siger hun.

Camilla Lundsten Holm har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at hun faldt for Svends rolig gemyt, som er noget anderledes end de fyre, hun før har datet.

- Han skejer ikke ud som de fyre, jeg normalt går efter. Og det er vist meget godt. Jeg er tidligere gået efter lidt mere rå og hårde typer, men det har sine konsekvenser, når hverdagen melder sig, siger Camilla Lundsten Holm.

Uden at gå for meget i detaljer om sin fortid, fortæller Camilla Lundsten Holm, at hun tidligere har været udsat for både fysisk og psykisk vold og er havnet på krisecenter.

- Derfor er jeg begyndt at gå efter mere stille og rolige typer, siger hun.

Kemien var der ikke mellem Camilla Lundsten Holm og Anders i 2018. Foto: TV2

De kommende uger kan du se, hvordan det går med Svend og de andre landmænds jagt på at finde den eneste ene. Det er tirsdag klokken 20, at TV2 viser 'Landmand søger kærlighed'.