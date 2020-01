Det så du ikke på tv: Kaos før 'Løvens hule'

Ronnie Olesen kunne torsdag aften forlade 'Løvens hule' med 400.000 kroner, da Jacob Risgaard var så imponeret af den jyske iværksætter og hans computerforretning, Geekd, at han købte 35 procent af virksomheden.

Det hele gik efter planen for Ronnie Olesen, der dog var noget nervøs, da han trådte ind foran løverne. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det var hårdt. Det var ikke lige, som man troede. Jeg har før prøvet at stå foran mange mennesker for at fremlægge noget, men det her var noget helt andet. Det var jo fem ikoner, som man har set op til, der pludselig stod foran en, siger Ronnie Olesen.

Seerne fik ikke lov til at se det på skærmen, men i dagene op til deltagelsen var Ronnie Olesen tæt på at trække stikket på 'Løvens hule'-deltagelsen.

- Vi var to, der skulle have været derinde sammen, men den ene trak sig ud af virksomheden få dage før. Så alt forberedelse gik til grunde, og pludselig skulle jeg kunne det hele selv. Jeg var på vej til at bakke ud, fordi situationen ikke var så fed, og virksomheden skulle til at omstruktureres, siger han.

De tre bagmænd bag Geekd ApS blev derfor til to få dage inden optagelserne, og da den anden var forhindret i at deltage i DR-programmet, var Ronnie Olesen nødt til at klare det alene.

Det besluttede han for at gøre efter mange overvejelser, og det har han på ingen måde fortrudt.

- Vi var enige om, at vi gik derind for at få Jacob Risgaard med. Det var den eneste grund. Han var den, der havde det, vi skulle bruge for at udvide vores forretning i Danmark og senere til udlandet, siger han.

Ronnie Olesen meldte sig til 'Løvens hule' for at få en investering fra Jacob Risgaard. Og det gik helt, som han ønskede. Per Arnesen/DR

Hjælp fra produktionen

Selvom Ronnie Olesen kunne gå fra 'Løvens hule' med en investering på 400.000 kroner for 35 procent af virksomheden, så var det langt fra det, som han startede med at bede løverne om.

Han havde fra start ønsket 400.000 kroner for ti procent af virksomheden, men han er ikke ked af, at han måtte gå så meget ned i værdiansættelse.

- Vi havde fra start planlagt at sætte værdiansættelsen lavt for at fange løvernes opmærksomhed, og samtidig ville vi kunne få Jacob med. Vi var lidt usikre på, om han ville med, fordi han jo i forvejen på en måde er i branchen. Så vi valgte først at sætte den på 400.000 kroner for 20 procent, siger han og fortæller, at det hurtigt blev ændret inden deltagelsen.

- Vi fik at vide, at vi performede så godt, at det ville være ærgerligt, hvis vi satte den så lavt i programmet. Så efter en snak med produktionen bag 'Løvens hule' satte vi den lidt højere, og så var der også noget at forhandle med, siger Ronnie Olesen.

Geekd ville have Coolshop-ejeren med, og det var næsten lige meget, hvad det ville koste.

- Men jeg ville selvfølgelig ikke forære hele virksomheden væk. Derfor takkede jeg heller ikke ja til hans første tilbud om halvdelen af virksomheden for de penge, siger iværksætteren, som derefter var meget nervøs, da han kom med sit modbud.

- Han begyndte at snakke om alt muligt, og jeg tænkte, at jeg havde tabt ham. Og det var jo det værste, der kunne ske. Men han takkede ja, og så kørte der bare en glæde rundt i kroppen. Jeg blev helt forvirret, siger Ronnie Olesen, som fortsat er godt tilfreds med beslutningen om at sige ja.

Mareridt blev til motivation

I 'Løvens hule' blev Ronnie Olesen spurgt ind til sin motivation for at starte sin egen virksomhed og blive iværksætter, og det skulle han ikke overveje længe, før han kom med et svar.

For otte år siden vågnede den dengang 15-årige Ronnie Olesen op dagen efter en hyggelig juleaften med familien, og pludselig var han lam i benene. Han var blevet ramt af en diskusprolaps.

- Mine forældre troede ikke på det først. De troede, at jeg bare skulle spille det sidste nye computerspil, jeg lige havde fået i julegave, og derfor ville jeg ikke med til julefrokost. Men de fandt så ud af, at det var rigtigt nok, og så gik det bare sin gang, fortæller han.

Derfor tog de kontakt til lægen, og hurtigt kom den 15-årige dreng på hospitalet. 12 timer senere blev han opereret efter en række scanninger, og så startede der en helt ny kamp.

- Jeg skulle til at lære at gå igen. Det er ligesom et barn, der bliver født og skal til at gå. Jeg lå på diverse genoptræningscentre, og jeg var ikke hjemme i tre måneder. Det var tre måneder, hvor jeg blev rykket helt ud af min normale hverdag, fortæller han.

Det hele skete kort inden afslutningen af folkeskolen, og Ronnie Olesen havde derfor kun minimal undervisning i den sidste tid forud for afgangseksamerne. Han bestod dog det hele og lærte også at gå igen, men det tog hårdt psykisk på ham.

- Det var fuldstændig surrealistisk, at jeg var den her helt unge gut, der bare gerne ville rejse sig op og sparke lidt til en bold. Men det kunne jeg ikke. Jeg kunne intet, siger han.

Lægerne fandt aldrig ud af, hvorfor Ronnie Olesen blev ramt af diskusprolapsen, men han fik at vide, at det kan ske igen i fremtiden. Den viden bruger han som motivation til, at virksomheden skal blive en succes.

- Når jeg synes, det er en lidt hård dag, og jeg ikke lige synes, det er så sjovt at skulle lave regnskab eller noget, så tænker jeg tilbage på den dag, hvor jeg sad i en kørestol.

- Så siger jeg til mig selv, at det kan ske igen i morgen, og jeg vil ikke sidde der på offentlig forsørgelse. Jeg vil fungere og være økonomisk uafhængig, hvis det nu sker, at jeg ender i en kørestol igen, slår han fast.

