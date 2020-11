Det så du ikke på tv: Knækkede fuldstændig sammen

Fredag aften sad følelserne helt ude på tøjet hos influencer Emili Sindlev.

Hun havde nemlig noget særligt på sinde, da hun indtog 'Vild med dans'-studiet sammen med sin partner Mads Vad, hvor de fremførte en showdans, der var stærkt inspireret af verdensstjernen Beyoncé.

Parret dansede til sangen 'Who Run The World', og det var der en særlig grund til, fortalte Emili Sindlev under showet og uddybede efterfølgende til Ekstra Bladet.:

- Jeg har altid følt mig forkert. Fra en meget, meget tidlig alder. Også en for tidlig alder. Jeg føler det stadig en gang imellem. Det er ikke fordi, jeg ikke er okay længere. Jeg har altid været okay, men jeg har måske altid været omkring nogle mennesker, som har fået mig til at føle, at jeg ikke var det, lød det ærligt fra Sindlev, der tidligere i fredagens program fortalte, at hun ofte havde følt sig meget ensom som barn og ikke havde mange venner.

'Man er aldrig alene'

Derfor ønskede hun fredag at råbe op til andre, der står eller har stået i en lignende situation.

- Det var vigtigt for mig at sige, at man er aldrig alene, og det er bare så vigtigt, at vi står sammen, for det er så åndssvagt, at vi bruger så meget tid på at hive hinanden ned. Hvorfor er det, vi gør det?, spurgte Sindlev retorisk og fortsatte:

- Jeg har bare prøvet altid at blive hevet ned af folk omkring mig. Og det er sindssygt hårdt, men jeg havde måske heller ikke stået her i dag, hvis jeg ikke havde været igennem de her ting, og selvom det har været sindssygt hårdt, så er jeg taknemmelig for det.

På grund af det særlige budskab, Emili havde på hjerte fredag aften, var hun også ekstra følsom og måtte flere gange undervejs samle sig for at få kontrol over sine følelser.

- Jeg vågnede op meget tidligt i morges og var meget shaky og rystede helt vildt meget. Jeg følte ikke, jeg kunne få vejret. Jeg har gået hele dagen og tænkt, hvad det var, der sker, for jeg har ikke haft det så slemt de andre gange, sagde hun og fortsatte:

- Jeg har været sådan lidt spændt, men til generalprøven, efter vi havde danset, knækkede jeg helt sammen, og jeg tror også, at det er for at sige, at det kan ske for alle, og det er helt okay at være ked af det engang imellem.

Emili Sindlev måtte flere gange lade tårerne flyde fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Emili Sindlev forsøgte at vende følelserne til noget positivt og bruge det i showdansen fredag aften.

- Der var noget adrenalin, der spillede ind, og Mads sagde til mig, at jeg skulle bruge det nu her, når alle skulle se det, og det gjorde jeg. Det har bare været en vild dag. Jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg har følt, at der var mere på spild denne her gang, end der var de andre gange. Så det var fedt.

- Mange kender dig fra Instagram, hvor de måske kun ser den smukke facade - hvorfor er det vigtigt for dig at stå frem med det her?

- Jeg har en stemme, og den er også vigtig at bruge en gang imellem. Jeg har måske ikke været klar før nu, men det besluttede jeg mig for, at jeg var, da jeg stillede op til det her. At 'Vild med dans' skulle få hele mig, og ikke kun det, som man kan se på Instagram og alle mulige andre steder, sagde Emili Sindlev og blev suppleret af Mads Vad:

- Det er så sindssygt sejt. Jeg står her og bliver så stolt over, at jeg er en del af det her, sagde han, og Sindlev fortsatte:

- Jeg må indrømme, at jeg har haft det hårdt, siden vi startede, for jeg er gået igennem mange følelsesmæssige op- og nedture, og jeg havde ikke kunnet gøre det uden Mads.