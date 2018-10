Det så du ikke på tv: Louise forsøgte hemmelig alliance

Det var ikke noget, der blev vist på tv, men faktisk havde Louise Hvilsom flere jern i ilden i forsøget på at sikre sig overlevelse i mandagens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen'.

Her blev hun sendt ud med et brag af vennerne Jamil, Ulrik og Emilie. På tv så man ellers, hvordan Louise havde aftalt med Emilie og Jamil, at det var Ulrik, der skulle stemmes på. Det skete ikke.

Se også: Det så du ikke på tv: Direkte på hospitalet efter 'Robinson'-exit

Faktisk var der et helt tredje udfald i spil.

- Jeg havde en snak med Ulrik, hvor jeg prøvede at lave en anden taktisk aftale, der ikke holdt stik. Den gik ud på, at vi skulle gå sammen og prøve at stemme på en af de andre to, fordi vi vidste, at vi var de udsatte på øen.

- Derfra skulle der være stemmelighed og duel. Det kunne have været fedt, men som tiden skred frem, følte jeg mig mere og mere sikker på, at jeg ikke skulle gøre det, men i stedet satse på den anden løsning. Derfor stemte jeg på Ulrik, forklarer Louise, der beskriver aftenens afsnit således.

- Det var et skodafsnit.

Se også: Gik helt galt i 'Robinson': MR-scanning og operation på vej

Drømmen blev knust

Hun valgte at se afsnittet med en ven mandag aften, fordi hun var forberedt på, at det nok ville blive en hård aften. På tv så man, hvordan Louise fik tårer i øjnene efter svigtet fra holdkammeraterne.

- Det var jo ikke fedt. Ens drømme blev knust. I ø-rådet var jeg 50 procent sikker på, at jeg gik videre, og 50 procent sikker på at det var slut. Da jeg genså det, fik jeg da også lige en klump i halsen. Følelsen af at man blev valgt fra, den gjorde ondt, siger hun.

- Du kritiserer Emilie i programmet, men på tv kunne man se, at Jamil også løj dig direkte op i ansigtet. Hvem skuffede dig mest?

- Det var mest Emilie, fordi vi stod som de sidste to piger og havde brugt rigtig lang tid sammen, efter hun mistede Benedikte. Hun manglede en, hun kunne stole 100 procent på, og det håbede jeg, at hun kunne se. Især fordi Jamil viste sig at være så stærk. Jeg vidste godt, at der var en masse løgne i spil, men jeg havde ikke set det store taktiske spil fra Emilie på det tidspunkt. Jeg må bare sige, at jeg blev snydt.

Louise mellem Emilie og Jamil, der begge løj og sagde, at de ville stemme på Ulrik. Foto: TV3

Ingen mentaltræning på tv

Selv om det blev til en brat afslutning, er Louise dog glad for sin deltagelse i programmet. Hun fortæller, at det har været 'super fedt' at deltage og at 'jeg har fået rykket rigtig mange grænser'. Det gælder såvel fysiske som psykiske grænser.

- Det har været super givende for mig at deltage i ekspeditionen på så mange punkter. Der har også været det element, at man skal være sammen med rigtig mange mennesker, som man normalt ikke ville støde ind i herhjemme, og så sammen skulle bygge et fællesskab op. Det har været rigtig interessant. Jeg plejer at være sød og overværende, men her har jeg skullet være stærk og sige fra, konkluderer Louise.

Se også: Dansk tv-vært afslører alt: Jeg slipper køteren løs

- Nu ser vi jo kun et lille udsnit af, hvad der sker på øen. Har du en lille anekdote om noget, du har undret over ikke kom med på tv?

- Ja, der er da nogle ting. Vi kørte for eksempel meget mentaltræning på øen, da min personlige ting var mentaltræning, som lå på en MP3-afspiller. Det gjorde jeg brug af hver dag og prøvede at få de andre med også. Det havde jeg troet ville afspejle sig i programmet. Jeg organiserede også yoga, og jeg havde en mission om, at jeg skulle få de andre med, så de kunne se, hvad det ville betyde for dem at lave mentaltræning. Det er en rigtig stor del af mig herhjemme, slutter Louise af.