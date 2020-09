Det så du ikke på tv: Ramt af livstruende sygdom under optagelser

OBS: Artiklen indeholder detaljer fra det afsnit af 'Hell's Kitchen', der sendes onsdag aften på TV3.

I onsdagens afsnit af 'Hell's Kitchen' går tingene langt fra efter planen for 33-årig Dali fra Viborg, der hurtigt må se sin drøm om at vinde 'Hell's Kitchen' og en præmie på 200.000 kroner blive knust for øjnene af ham.

Undervejs i optagelserne til tredje program bliver Dali nemlig så syg, at han er nødt til at trække sig midlertidigt fra konkurrencen.

Han ligger dermed i sin seng, da det røde og blå hold dyster om at komme videre i konkurrencen uden ham, og han mister derfor også den vigtige service, hvor det handler om at imponere gæsterne og ikke mindst kok Jakob Mielcke.

Alt imens de andre deltagere kæmper i køkkenet, får Dali det værre og værre. Han kan hverken gå eller stå på benene, og hans ansigt bliver mere og mere blegt.

Til sidst tager produktionen affære og får Dali bragt på Bispebjerg Hospital, hvor han bliver undersøgt nærmere.

Dali kunne næsten ikke gå og var derfor nødt til at få hjælp fra de andre deltagere. Foto: Nent Group Danmark

Sygdommen ender med at koste Dali livet i konkurrencen, da to af hans holdkammerater vælger at sende ham hjem for i stedet at redde sig selv.

I onsdagens afsnit af 'Hell's Kitchen' får seerne dog aldrig en afklaring på, hvad Dali egentlig fejlede. Det viste sig med tiden at være noget langt mere alvorligt, end Dali først troede.

- Jeg er normalt sådan en person, der tager på arbejde, selvom jeg har 40 i feber. Der skal meget til at slå mig ud. Men under optagelserne kunne jeg slet ikke stå oprejst. Mit hoved dunkede, og jeg havde det simpelthen så dårligt, siger Dali.

- Derfor var jeg nødt til at bede produktionen om at komme ned og ligge. Og der lå jeg så i to dage. Jeg var nødt til at kravle for at komme ud at tisse. Det var simpelthen modbydeligt.

Da Dali var blevet undersøgt, viste det sig, at han havde meningitis. Foto: Nent Group Danmark

'Det var forfærdeligt'

Samtidig var Dali ked af, at han ikke kunne deltage i 'Hell's Kitchen' og konkurrencerne. At være med i programmet var nemlig hans helt store drøm.

- Det var forfærdeligt. En ting var smerterne, men det er også ens ego og selvtillid, der får et ordentligt hak. Man ligger jo der, og man vil gerne præstere, så det er bare en stor skuffelse, og samtidig føler man også, at man efterlader og svigter sine holdkammerater.

Dali erkendte dog hurtigt, at han ikke ville blive frisk nok til at være med i programmet. På hospitalet kunne de nemlig se, at noget var helt galt.

- På hospitalet fik jeg jo taget alle mulige prøver, og i første omgang kunne de ikke finde ud af, hvad der var galt. Faktisk ville de sende mig hjem, men de kunne også godt se, at jeg på ingen måde kunne stå på mine egne ben, siger Dali og fortsætter:

- Så jeg blev tilset af en neurolog, og han sagde, at jeg ikke skulle nogen steder.

Dali endte med at ligge på hospitalet i en længere periode. Foto: Nent Group Danmark

Dali fik efterfølgende taget en rygmarvsprøve, hvor lægerne kunne se, at der var et forhøjet antal proteiner i rygmarven.

- Jeg fik så CT-scanning, MR-scanning og det hele, og det viste sig så, at jeg havde meningitis, siger Dali, der efter et par dage på hospitalet blev sendt hjem til Viborg med en stor bunke medicin i bagagen.

Meningitis Meningitis er en betændelse i hjernehinderne. Der findes flere typer af sygdommen, som enten kan skyldes bakterier eller virus. Den bakterie-overførte version meningokok - der også kaldes smitsom meningitis - er særligt farlig og behandles med antibiotika, der gives direkte i blodårerne. Hvis et tilfælde af meningokoksygdom ikke behandles er dødeligheden tæt på 100 procent. Selv med behandling dør mellem fem og 15 procent. Yderligere 10 til 15 procent får alvorlige mén. De vigtigste symptomer er nakkestivhed og høj feber. Også småblædninger i huden, påvirket almentilstand, sløret bevidsthed, hovedpine, kvalme og opkastninger er ligeledes symptomer. Det er muligt at vaccinere mod visse typer af meningitis, men ikke alle. Vaccine mod meningitis af pneumokok-versionen og hib-versionen er en del af det danske børnevaccinationsprogram. Vaccine mod meningokoksygdom indgår ikke i det danske vaccinationsprogram, men kan købes privat. Stort set ingen dør af virus-overført meningitis. Kilde: Netdoktor og Statens Serum Institut Vis mere Luk

Der gik dog ikke længe, før Dali igen måtte en tur forbi hospitalet. Hans smerter vendte nemlig tilbage, og han blev derfor indlagt på hospitalet i Viborg og siden Skejby.

- Jeg gennemgik igen en masse prøver, og lægerne havde svært ved at finde ud af, hvad det var, andet end at jeg stadig havde den her betændelse. Så jeg fik endnu mere antibiotika og medicin og lå på hospitalet i halvanden uge, før jeg kom hjem.

Hjemme i Viborg venter et hårdt forløb tilbage til hverdagen.

- De første tre uger kunne jeg ingenting, og jeg sov hele tiden. Jeg endte med at gå hjemme i to måneder, og jeg kunne ikke andet end at gå små ture. Det tog virkelig lang tid at komme ovenpå, og hver gang jeg havde lavet noget fysisk, var jeg nødt til at slappe af og sove, siger Dali, der også var nødt til at sige sit job op som kok op som konsekvens af sygdommen.

Dali blev mere og mere syg under optagelserne til 'Hell's Kitchen'. Foto: Nent Group Danmark

