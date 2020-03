Det så du ikke på tv: Rørt til tårer

Det er ikke altid lige nemt at være en populær mand hos kvinderne.

Det fik Søren Ole at mærke i onsdagens udgave af TV2-programmet 'Kærlighed hvor kragerne vender', da samtlige af de fire kvinder, han havde været på date med, ønskede at se ham igen.

Han var derfor nødt til at vælge en fra, hvilket bestemt ikke var et valg, han havde nemt ved.

- Det var rigtig svært at skulle fravælge en af pigerne, da jeg kun havde haft speeddaten samt en enkelt dag med dem. De var alle rigtig søde, og snakken gik godt med alle fire, fortæller Søren Ole, der endte med at vælge Sophie fra.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at de alle ville mig, men det satte mig også i en træls situation, fordi jeg så skulle skuffe en af dem. Jeg er slet ikke god til at såre folk. Jeg vidste jo godt, at det var programmets præmis, men det var bare værre, end jeg havde forventet, da det kom til stykket. På den måde havde det været nemmere, hvis en af dem havde valgt mig fra, for så skulle jeg ikke stå med beslutningen, fortsætter han og afslører, at ikke alt blev vist på tv.

- Jeg endte med at blive rigtig rørt. Mere end man ser på tv. De har heldigvis klippet det godt sammen, så man ikke ser, at jeg står og tuder på tv, for jeg fik tårer i øjnene, da det slet ikke var sjovt. Særligt fordi jeg var så usikker på valget, fordi jeg ikke havde haft længere tid med pigerne.

Thomas, Henrik, Calle og Søren Ole håber alle på at finde den eneste ene i dating-programmet. Foto: Anders Brohus/TV2

Derfor blev det Sophie

Søren Ole fortæller, at det bestemt ikke var en nem beslutning, at det var Sophie, der skulle vælges fra, men der var flere ting, der gjorde udfaldet.

- Jeg følte, at kemien var lidt mindre tilstede mellem os sammenlignet med kemien med de andre piger. Samtidig var vi ikke helt samme sted i vores liv, idet hun først nu skulle i gang med at uddanne sig og ligeledes boede på Sjælland, så det ville nok ikke blive helt nemt at ses, forklarer Søren Ole.

Det er ikke altid nemt at finde kærligheden, når man bor i udkanten af Danmark. Det kan de fire fyre godt skrive under på. Foto: Anders Brohus/TV2

- Jeg lægger desuden stor vægt på humor, hvor de andre tre piger havde spillet lidt mere ind i løbet af dagen, mens Sophie var mere stille. Når det er sagt, er hun en mega sød pige og har glimt i øjet, tilføjer han.

Se 'Kærlighed hvor kragerne vender' onsdag klokken 20.50 på TV2.

