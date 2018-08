Det så du ikke på tv: Sådan overraskede Kathrine sin gom

Jeg har sunget, danset, rappet og fortalt jokes på en scene før, men det her er første gang i mit liv, at jeg skal holde en tale. Og sikke en tale at skulle holde...

Jeg vil gerne starte med at takke jer alle sammen for at komme og fejre os i dag - på trods af den meget korte varsel. Jeg er meget rørt over den kæmpe opbakning, der har været fra venner og familie. Det har været dejligt og beroligende at opleve den glæde, I har haft på mine vegne. Og jeg er sikker på, det samme gør sig gældende for min hustru. Så det skal I have tusind tak for.

Men nu skal det handle om dig, [navn].

Min søde, smukke, intelligente, modige og skøre hustru. Selvom jeg kun har kendt dig i nogle få timer, føler jeg allerede, at jeg trygt kan bruge alle de ord om dig. [Eller… Hvad siger brudens far - er det en god beskrivelse?].

Det har været et par skøre og hektiske uger op til det her bryllup. Mine dage har været fyldt med glæde, nervøsitet og følelser, jeg slet ikke kan beskrive. Jeg har nogle gange fanget mig selv i at gå på gaden og lige pludselig bryde ud i et fjoget smil, fordi jeg igen kom i tanke om, at jeg skulle giftes lige om lidt. Og nu er den store dag endelig kommet - vi er blevet et ægtepar, partners in crime, et team. Det er lidt sindssygt, men det er også ret fantastisk.

Og hvad der er endnu mere fantastisk er, at du efter al den her tid stadig er lige så smuk som første gang, jeg mødte dig.

Det er vigtigt for mig at sige, at jeg lige nu betragter mig selv som en meget heldig, meget glad og meget forhåbningsfuld mand. Jeg glæder mig enormt meget til at skulle dele nogle vilde oplevelser med dig, lære dig bedre at kende og at plage dig konstant med mine gode og dårlige jokes… Nok mest de dårlige. Ikke blot henover de næste 5 uger, men forhåbentligt også i den tid, der følger efter.

Undervejs kommer vi måske til at støde på nogle udfordringer, men det er min overbevisning, at alt, der er godt, det skal man arbejde for - og jeg er mere end villig til at gå på overarbejde for vores skyld. Jeg tror rigtig meget på processen, og så længe vi er ærlige og åbne over for hinanden, så skal alt nok gå.

Allerede nu deler vi to noget, som kun meget få andre i hele verdenen har prøvet at dele med hinanden. Det er der aldrig nogen, der ville kunne tage fra os. Men eventyret er kun lige startet, og nu skal vi til at påbegynde noget, der er helt specielt og måske endda livsforandrende.

Uanset hvad skal du vide, at jeg altid kommer til at have din ryg - og på et eller andet tidspunkt i fremtiden håber jeg på også at have dit hjerte.

Jeg vil bede jer alle om venligst at rejse jer op. Og så vil jeg gerne udbringe en skål for min kære hustru, [navn].