Det så du ikke på tv: Tyrede dejklump i konkurrents kage

Det er en rigtig dum idé at kaste med sten, hvis man bor i en glashus. Og det er noget nær lige så åndssvagt at kaste med dej, når man konkurrerer om at være den bedste amatørbager i et såkaldt bagetelt.

Ikke desto mindre kunne 25-årige Jon Daniel Edlund ikke stå for fristelsen, da 'Den store bagedyst'-deltagerne skulle bage kringler i det afsnit af kagekonkurrencen, der løb over skærmen i aftes.

Aarhusianeren havde en lille klump dej tilbage, og den tyrede han tværs gennem teltet med retning direkte mod Kristoffer Bonde Pedersen.

Desværre var det ikke konkurrenten, Jon Daniel Edlund ramte. Han ramte derimod Kristoffer Bonde Pedersens kringle, der ikke slap uskadt fra mødet med den flyvende dejklat.

Ups! Det var vist ikke meningen, at klatten skulle ramme konkurrentens bagværk. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Som det kan ses på klippet, som DR har lagt ud på deres Facebook-profil, fik Kristoffer travlt med at rette op på skaden, mens Jon fik endnu mere travlt med at undskylde.

- Den blev skæv ovenpå, og så gik den lidt op, siger Kristoffer Bonde Pedersen og understreger, at han ikke blev sur over Jons dejkasteri.

- Det var bare sjovt. Men jeg kørte lidt på ham og hans dårlige samvittighed. Jeg lod ham hænge lidt, siger Kristoffer Bonde Pedersen til Ekstra Bladet.

Under optagelserne til 'Den store bagedyst' blev Jon og Kristoffer rigtig gode venner, og i aftes så de kringle-afsnittet sammen.

- Jeg bærer på ingen måde nag. Min kringle kom alligevel ikke til at se ud, som da jeg øvede den derhjemme. Og Jon siger jo, at jeg kan bruge dejklatten som undskyldning for, at den blev så grim, griner Kristoffer.

- Når Jon er i København ses vi også tit med Jasmin, siger Kristoffer Bonde Pedersen. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Nag eller ej, så er episoden ikke glemt, og Kristoffer har ikke opgivet tanken om at få en slags hævn.

- Jeg pønser på det, men jeg skal tænke mig rigtig godt om. Han har lidt til gode der, siger Kristoffer Bonde Pedersen om sin kagekammerat, der ikke længere er plaget af dårlig samvittighed.

- Nej! Det er overstået, griner Kristoffer.

