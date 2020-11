Det ser du ikke på tv: Beskyttes af vagter

De to 'Vild med dans'-værtinder har smykker på for svimlende beløb fredag efter fredag, og derfor tager TV2 nogle helt særlige forholdsregler

Smukke kjoler, høje hæle og ikke mindst funklende og overdådige smykker.

Det er, hvad de to 'Vild med dans'-værtinder Sarah Grünweald og Christiane Schaumburg-Müller er iklædt fredag efter fredag, når de indtager hele Danmarks dansegulv i 'Vild med dans'.

Især smykkerne er kostbare, og det er derfor ikke helt risikofrit, at de to værtinder bærer dem på TV2 i bedste sendetid. Derfor bliver de overvåget af sikkerhedsfolk.

Det skriver Her&Nu.

Diamanter og ædelstene for svimlende summer pryder nemlig ifølge ugebladet de to værtinders halse, fingre og håndled. Harlekin-armbånd til knap 70.000 kroner, øreringe til 30.000 kroner og ringe til over 60.000 kroner har værtinderne i løbet af de seneste fredage været iført.

Da Ekstra Bladet taler med Sarah Grünewald fredag aften efter endnu en omgang 'Vild med dans', bekræfter hun, at sikkerhedsfolk passer ekstra godt på dem, når de er iklædt de dyre smykker fra mærker som Dulong, Hertz og Bucherer.

Hun understreger dog, at det ikke er noget, de to værtinder bemærker, når showet er i gang.

- Vi mærker ikke så meget til det. Vi har en stylist, som tager sig af det. Det eneste, jeg har fået besked på, er, at jeg skal beholde smykkerne på, så vi ikke begynder at lægge dem ved håndvasken, når vi vasker hænder konstant og alt det der, siger hun og fortsætter:

- Jeg beholder dem på, og så lægger jeg dem i et smykkeskrin, når jeg tager dem af, og så er der en, der kommer og tager dem.

Ifølge Sarah Grünewald bemærker de som værter ikke, at der er særlig opmærksomhed på deres smykker. Foto: Mogens Flindt

Vænner sig til det

Alligevel ved værtinden godt, at der er ekstra bevogtning på, når hun og værtskollegaen Christiane Schaumburg-Müller bærer de smukke sager.

- Ja, jeg har hørt om, at der er vagter, men produktionen passer på, at vi ikke bliver overbemandet af alle mulige mennesker. Så vi mærker det ikke, siger hun.

- Er det ikke angstprovokerende at gå rundt med så dyre smykker, som ikke er ens egne?

- Jeg tror, man vænner sig lidt til, at det er et kostume. Det er et slags kostume, vi bare får på, siger hun og fortsætter:

- Og det er jo sindssygt skønt (at blive klædt på, red.). Jeg elsker det.

TV2 ønsker ikke at kommentere sikkerheden omkring smykkerne yderligere.

