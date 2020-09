Det ser du ikke på tv: Fik særlige madregler

For et af parrene i 'Singletown' er det første gang, de laver tv, og der var derfor flere ting, der overraskede dem

Netop nu kan Victor Norrman og Trine Amalie Kann opleves i tv-programmet 'Singletown'. Her tester danske par kærligheden til hinanden ved at tilbringe en sommer hver for sig som singler med fester, dates og hvad der ellers hører til.

Alt sammen for at finde ud af, om kærligheden nu også er så stærk, som de selv går og tror.

Blandt deltagerne er 22-årige Victor og 20-årige Trine. De har aldrig lavet tv før, og der var flere ting, der kom bag på dem ved at deltage i et realityprogram.

Det fortalte de, da de gæstede Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke set reality før, så det var nok det med, at man skal være på 24/7, og at alt man gør og siger, det kan blive brugt, og man ved ikke, hvad der bliver brugt. Det kom som et chok for mig, siger Victor ærligt.

- Jeg tænkte, man fik at vide: 'nu er I på', så kører vi. Men vi kom ind i lejligheden, og derfra var vi på.

Trine deltager i programmet sammen med sin kæreste Victor. Foto: Janus Nielsen

- Så du troede, der var tidspunkter, hvor I var på skærmen og andre, hvor I kunne slappe af?

- Det havde vi også. Når vi spiste, siger den 22-årige soldat og tilføjer:

- Mad i munden, det gad de ikke.

- Det havde jeg ikke forventet

- Var der regler, der hed, at når I spiste, måtte I ikke tale om vigtige ting?

- Vi måtte bare ikke tale om vigtige ting, når vi spiste, siger han.

Victor Norrman havde ikke troet, at han ville være på i alle døgnets timer. Foto: Janus Nielsen

Større forståelse

Det handler om, at hvis deltagerne taler om vigtige ting, imens de spiser, kan en eventuel smasken ødelægge lyden. Og det var noget, der blev slået hårdt ned på.

- Hvis vi begyndte på det, blev vi pænt bedt om at vente til efter maden. Vi sad nærmest, når vi spiste, og lavede lister over, hvad vi skulle huske at snakke om. For ellers kom de 'uh, ikke nu', 'uh, ikke nu'. Om en time kunne vi sidde og snakke om alle de ting, fortæller Trine Amalie Kann.

For Trine Amalie Kann var der også andre ting, der kom bag på hende ved at lave tv, og hun har, efter selv at have deltaget i et program, fået langt større forståelse for de realitydeltagere, hun førhen har rystet på hovedet af.

- Jeg har tit tænkt over, når jeg har set reality, hvorfor de ikke tænker lidt mere over, hvad de siger og gør, for de ved jo, at det bliver vist på tv. Jeg røg hurtigt ind i den rolle og tænkte overhovedet ikke over, hvad jeg sagde og gjorde. Det var faktisk en ret stor åbenbaring, for jeg har altid tænkt det, når jeg har set tv, forklarer hun.

