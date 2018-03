Dét ser du ikke på tv: Så tamme er Paradise-festerne

Julie Lieberkind havde set frem til at give den gas i 'Paradise Hotel', men når musikken næsten aldrig spillede, var det svært at komme i stemning

Når man ser 'Paradise Hotel' i sit fjernsyn, står den ofte på fest og dans, men i virkeligheden er festerne en del mere tamme, end man ser på tv.

Det mener især Julie Lieberkind, der sammen med Lenny Pihl Christensen besøgte Ekstra Bladet til en snak om programmet. Julie har længe været fan og fast seer, og hun havde set frem til at give den gas i Mexico. Det blev dog sjældent så vildt som håbet, fordi musikanlægget kun sjældent spiller.

- Det skuffede mig, for musik er jo med til at give en god stemning, så jeg syntes, det var ærgerligt, siger hun i videoen, som du kan se over artiklen.

- Der kommer måske tre-fire sange på én gang, og så er det egentlig det, tilføjer hun.

Årsagen til den sparsomme tid med musik på anlægget ligger ligefor. Mennesker, der interagerer med hinanden, er ganske enkelt bedre tv, end folk der danser i timevis.

Lenny fortæller videre, at der også kun er få timer til at feste i. Efter aftensmaden klæder deltagerne om, og så varer festen indtil omkring klokken et om natten, så deltagerne kan være friske til næste dag.

- Der er ikke så meget musik, men når der er, så går man helt amok, forklarer Lenny.

Med tre til fire musiknumre på en aften vil deltagerne altså have 10-15 minutter at gå amok i.

Hør de to paradisoer fortælle om festerne på hotellet i videoen over artiklen, hvor Julie også afslører, hvordan man nogle gange kunne have held til at få gang i anlægget igen.

