Det ser du ikke på tv: Skrigene var frygtelige

Så gik den ikke længere for den 51-årige overstyrmand, Jess Høeg.

Mandag aften blev han stemt ud af 'Robinson Ekspeditionen', og et fire uger langt eventyr måtte se sin afslutning. Det var dog ikke en bitter Jess Høeg, der røg ud. Han fortæller til Ekstra Bladet, at han havde set sin exit komme, fordi Maria var nemmere at styre for Jaffer og Kenneth, end han selv var.

Da stemmerne var talt op, og hans farvel til ekspeditionen en realitet, fortalte Jess Høeg til værten, Jakob Kjeldbjerg, at han glædede sig til at sove i en seng, hvor han ikke skulle være bange for rotter og slanger. Det er nemlig ikke alt, der kommer med på tv.

- Vi sover i sandet på stranden nogle gange i løbet af ekspeditionen, og nogle gange om natten kunne vi vågne ved, at slangerne dræbte rotterne få meter fra, hvor vi lå og sov. Rotterne skreg frygteligt, når slangerne fik fat i dem. Jeg hader slanger, fortæller Jess Høeg.

Der var overskud til kram, selv om holdkammeraterne netop havde stemt ham hjem. Foto: TV3

En rotte i ansigtet

Interviewet foregår via e-mail, da han er på arbejde i Nordsøen, hvor telefonforbindelsen er dårlig. Det forhindrer ham dog ikke i at komme med et eksempel, hvor rotterne kom lidt for tæt på deltagerne.

- En nat, hvor vi ligger og sover ryg mod ryg i sandet, vågner vi ved, at Jaffer skriger som en tøs og vælter ud fra sit myggenet. Der er en rotte, der er kravlet ind til ham under myggenettet, den kravler rundt på hans ben og springer til sidst op i ansigtet på ham. Det var fandeme sjovt… bagefter, beretter Jess Høeg.

Jaffer (t.h.) skreg som en tøs, da en rotte sprang op i ansigtet på ham, beretter Jess Høeg. Foto: TV3

Trods rotter og slanger nær de hjemmelavede sovepladser er Jess Høeg glad for sin ekspedition, som han måtte tage to måneders ulønnet orlov for at kunne realisere.

- Det har været det vildeste, jeg har oplevet. Det levede fuldt ud op til mine forventninger og mere til. Jeg troede seriøst ikke, at det var så hårdt at deltage. Jeg har jo ligesom alle andre siddet år efter år hjemme i sofaen med fødderne oppe, chips, cola og rødvin i glasset og råbt og skreget af de svage deltagere, der fumlede rundt med hovedet oppe i røven og ikke kunne finde ud af en skid, forklarer han.

Se også: Episk drama: - Det var sindssygt skræmmende

Nu er han blevet klogere.

- Nu ved jeg, hvor fucking hårdt det er at skulle interagere med fremmede mennesker uden mad, uden energi og i en sindssyg varme.

Jess Høeg var tydeligt stærkere end Maria i dysterne, men holdet ofrede ham alligevel. Foto: TV3

Mange begrænsninger

Grundet sit arbejde har han kun haft mulighed for at se de fem første afsnit, men han er – målt på dem - ganske tilfreds med, hvordan han er blevet fremstillet i programmet.

Selvom han er glad for sin deltagelse og gerne deltog igen, så understreger han også, at alt ikke var rosenrødt på øen.

- Det var frustrerende, at der ikke var noget mad at finde på vores ø og ej heller fisk i vandet. Vi måtte ikke fælde planter og træer, hvis ikke de i forvejen var gået ud, og det gik altså lidt ud over mulighederne for at etablere en ordentlig camp. Der var som sådan masser af kokosnødder, men de hang så højt oppe, at vi ikke kunne få dem ned. Vi måtte ikke kravle op efter dem, og vi måtte ikke fælde palmerne, fortæller han og tilføjer endnu en ting, hvor virkeligheden varierer fra det, man ser på tv.

- Man kan desværre ikke se på tv, hvor vanvittige de forskellige dyster og kappestrider egentlig er. Det er så vanvittigt stort, farligt og sindssygt. Nogle af dysterne/kappestriderne kunne tage op til 45-60 minutter, og det fylder så kun 10 minutter på tv. Der er rigtig meget, der ikke er kommet med, slutter han af.