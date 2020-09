Snart kan streamingtjenesten Dplay præsentere et helt nyt realityformat, når 'Singletown' går i luften.

I programmet accepterer danske par en sommer som singler med dates og andre fristelser - alt sammen for at teste om forholdet nu også er så stærkt, som de selv går og tror.

Blandt deltagerne er 20-årige Trine, der deltager med sin kæreste Victor. Hun kan lide det vildt.

- Jeg ved virkelig ikke noget mere spændende end at få adrenalinen helt op, spænding og være lidt bange for, uh overlever man egentlig det her. Det er det bedste, jeg ved. Alt med adrenalin er lige mig, siger hun.

Hun fortæller, at hendes veninder nok vil beskrive hende som 'udadvendt, flirtende og super grineren'. Men det er en hungren efter spænding, der definerer hende mest.

- Det skal være vildt, siger Trine og fortsætter:

Trine deltager i 'Singletown' med kæresten Victor. Foto: Janus Nielsen

- Jeg ved ikke noget værre end at sidde på en date. Jeg hader dates, og jeg synes, det er akavet. Jeg er ret god til at få det til at ligne, det ikke er akavet, men indeni sidder jeg og har det af fucking lort. Jeg skal ud og lave noget på dates. Ikke sidde til en middag, slår hun fast.

