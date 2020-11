Dét sker der med 'Nybygger'-husene

Et par bliver i aften et hus rigere, når finalen i 'Nybyggerne' afvikles

I aften afgøres det, hvem der vinder 'Nybyggerne' og Danmarks største tv-præmie i form af et hus, der denne gang er vurderet til 2,6 millioner kroner.

Fire par har dystet om at gøre et nybyggeri til et drømmehjem, men kun ét af parrene får præmien i form af huset. De tre andre par må pænt sige farvel til det hjem, som de selv har skabt fra bunden.

Til TV2 fortæller Birch Ejendomme, der ejer husene, at man efter programmerne først forsøger at sælge husene, som de er, og som parrene har indrettet dem. Her kan prisen fra hus til hus variere afhængigt af en mæglers skøn. Hvis ingen bider på krogen, går et lidt større maskineri i værk.

- Hvis det ikke lykkes at sælge husene, som de er, vil de blive renoveret i en stil, der matcher flere. Eksempelvis vil der blive skruet ned for farverne, fortæller Line Pedersen fra Birch Ejendomme til TV2.

Deltagerne bygger selv størstedelen af hjemmet. Foto: Thomas Sinkbæk/TV2

En stor del af 'Nybyggerne' går ud på, at deltagerne selv bygger så meget som muligt. Hvor vinderparret får lov at beholde alt i hjemmet, må de andre par gribe til lommerne, hvis de vil købe de møbler, de selv har lavet, inden de sættes til salg på DBA eller givet til genbrug.

Til fans af programmet er der godt nyt. TV2 melder nemlig, at programmet også får en syvende sæson.