Det sker der med taberdyrene

Konceptet i DR's populære jagt- og madlavningsprogram, har alle årene været ganske enkelt.

Hvis ikke Jørgen og Nikolaj får ram på deres udvalgte bytte, skal der laves mad af et andet og langt mindre attraktivt dyr - et såkaldt taberdyr.

Som regel lykkes det heldigvis for de to friske fyre at få nedlagt deres ønskedyr, man hvad sker der så med taberdyret, der bliver tilovers?

Programmerne er løbet over skærmen siden 2010, men i de mange sæsoner har seerne ikke fået svar på dette. I et aktuelt interview med fagbladet Journalisten fortæller Jørgen, hvad der sker med de stakkels taberdyr.

Der er som regel højt humør, når gutterne hygger sig i vidlmarken. Foto: DR

- Det er dyr, som folk skyder og normalt bare smider i skraldeposen. Jeg tænkte: Lad os prøve at æde dem, hvis vi ikke får det, vi går efter. Tænk, hvis det smager godt, så kan vi lære danskerne at spise krager eller måger i stedet for at smide det ud, siger han og tilføjer, at Nikolaj ikke gå af vejen for at prøve kræfter med et taberdyr, også selv om kameraerne er slukkede.

- Nikolaj plejer at få nogle af dem med hjem, og så prøver han at lave noget sjovt ud af dem. Og mange af dem tager jeg med hjem. Det hænder, at vi har et med ude et sted, hvor det er brandvarmt, og vi ikke kan fryse det ned. Efter fem dage er der ikke andet for end at grave dem ned.

Nogle dyr havner dog et helt specielt sted i DR. Jørgen Skoubo fortæller, at han har en stor dybfryser i DR, hvor de mange dyr ligger - blandt andet nilgåsen, der har ligget der i fem år og været med ude to gange.

'Nak & Æd' er for tiden i gang med deres 11. sæson.