Det var alligevel ikke racistisk

Den britiske tv-gigant BBC er tilsyneladende kommet på bedre tanker i forhold til bortcensureringen af et afsnit i den populære komedieserie 'Halløj på badehotellet'.

Tv-stationen er vendt 180 grader og lægger nu episoden 'The Germans' tilbage, så den atter er tilgængelig i deres streamingtjeneste.

Hermed har BBC lyttet til den hær af protester, som rejste sig, da tv-stationen - lige som HBO, der fjernede 'Borte med blæsten' - blev grebet af korrekthedsfeberen og i 'Black lives matter's navn fjernede ' The Germans'. Det skriver det norske medie VG.

Oprindelig forlød det, at episoden blev strøget på grund af 'sit stødende indhold, sin sprogbrug og racisme'.

John Cleese, der spiller hovedrollen som Basil Fawlty, var blandt dem, der reagerede med at ryste på hovedet.

'– Jeg havde håbet, at nogen i BBC havde forstået, at det er to måder at gøre nar af menneskelig adfærd på. En måde er at angribe den direkte. En anden måde er, at nogen, som definitivt repræsenterer humor, taler på vegne af det, der behandles satirisk,' skrev Cleese på Twitter fredag.

Hvad der præcist har fået BBC til at lave en holdningsmæssig kolbøtte meddeler tv-stationen ikke.