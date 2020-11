Marianne Eihilt får ofte at vide, at hun taler for meget i 'Vild med dans'-dommerpanelet, men fredag fik piben en anden lyd

'Hun taler for meget. Stop hende'

'Hvorfor får hun så meget taletid'?

'Lad dog de andre dommere få mere taletid. Hübbe og Laxholm får jo ikke et ord indført'.

Sådan lød et par af de kommentarer, der sidste fredag tikkede ind fra Ekstra Bladets læsere om 'Vild med dans'-dommer Marianne Eihilt.

Denne fredag fik piben dog en anden lyd, og flere seere bemærkede, at alle dommerne fik langt mere taletid, og at der var en god 'ping pong'.

Den større grad af samspil imellem dommerne var dog ikke indøvet eller planlagt, lød det fra Marianne Eihilt, da Ekstra Bladet mødte hende efter fredagens omgang 'Vild med dans'.

- På et tidspunkt spurgte Britt, hvad jeg syntes, og det var jeg slet ikke forberedt på. Jeg tror egentlig, at det er meget sjovt, at det bliver lidt impulsivt, så det hele ikke bliver så stift, for vi sidder jo meget på vores stole, lød det fra dommeren.

Marianne Eihilt nyder at være dommer i 'Vild med dans' - også selvom hun til tider må lægge ører til en del kritiske kommentarer. Foto: Mogens Flindt

'Befriende'

Ifølge Marianne Eihilt er det netop vigtigt, at der som dommer er plads til at være spontan.

- Personligt synes jeg jo til tider, at det er lettere at rejse sig op og bruge sine arme og sådan noget end at sidde på rad og række, og det giver en eller anden form for frihed eller afslappethed, at vi kan bryde lidt ind over hinanden, sagde hun og fortsatte:

- Noget af det, som jo er rigtig dejligt ved at være dommer her, er, at vi får lov at gøre rigtig meget af det, vi selv tænker og føler. Det er meget personligt, og det er meget mere vores forskellige personligheder, der kommer til udtryk, og det synes jeg er rigtig dejligt og befriende, sagde hun videre.

- Og så har vi det jo bare rigtig sjovt allesammen, lød det fra Eihilt med et smil.

