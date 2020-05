Knap to måneder måtte Ilona vente på at komme tilbage på scenen i 'X Factor' - og da det skete gik der knap to timer, før seerne havde stemt hende ud af programmet.

Alligevel var det en overraskende positiv Ilona, Ekstra Bladet mødte efter programmet.

- Jeg har det meget fint med, at jeg er røget ud, jeg ved, det er en konkurrence, jeg ved, vi er mange talentfulde mennesker. Det kan være, at én stemme har gjort en forskel. Jeg er slet ikke ked af det, jeg har meget at byde på fremadrettet, det er ikke det sidste, I har hørt fra mig, forsikrede hun.

- Du er snublet lige på målstregen, du kan vel ikke stå og være ét stort smil?

- Jeg ved godt, det er mærkeligt, jeg ved ikke, hvorfor det er på den måde. Jeg tror, det er, fordi jeg er tilfreds med det, jeg har leveret i aften. Og jeg ved, at 'X Factor' kun har været en fase i mit liv. Noget jeg har lært rigtig meget af. Men jeg ved også, at jeg har mange ting fremadrettet, jeg kan gøre. 'X Factor' er ikke enden på verden. Jeg har det okay med det.

Bookmaker ikke i tvivl: Her er vinderen af 'X Factor'

Ren tortur

Ilona indrømmer dog, at de seneste måneder har været hårde, og at hun har savnet 'X Factor' - virkelig meget endda.

- Det var ren tortur at være hjemme, jeg har savnet det, så det var rart at være tilbage. Det er lidt trist, at det ikke kunne fortsætte til næste uge, men det er helt fint. Jeg er glad for at have været her i dag. Man skal altid se positivt på tingene.

Med Ilonas farvel har 'Oh Land' for andet år i træk ikke en finalist med i 'X Factor'-finalen. Hun mener dog ikke, det er fair at klandre den højgravide dommer.

- Hun har været fantastisk og har lært mig ekstremt mange ting, så jeg klager overhovedet ikke over min mentor. Hun har været fantastisk, og jeg er sikker på, at vi nok skal holde kontakten, sagde Ilona.

Se interview med den udstemte deltager i videoen over artiklen.