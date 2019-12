Det vidste du ikke om Grot fra 'Tinka'

Der er meget arbejde både forud for samt under optagelserne for skuespillerne i TV2-julekalenderen 'Tinka og Kongespillet', som i øjeblikket ruller over skærmen hver aften.

Det fortalte skuespilleren Esben Dalsgaard, som spiller nissen Grot fra Minedalen, lidt om, da seerne tidligere på ugen kunne sende spørgsmål ind til ham via chat.

Her ses Esben Dalsgaard som nissen Groth fra Minedalen. Foto: Per Arnesen/TV2

Blandt andet fortalte han her, at det havde krævet mange forberedelser at få udseendet som Grot, inden julekalenderen skulle optages:

- Jeg tog 25 kilo på for at være stor som Grot. Det var nemt at tage dem på. Jeg spiste rigtig meget hvidt brød og chokolade, drak kakaomælk og spiste masser af sovs. Jeg stod op klokken to om natten for at drikke en halv liter kakaomælk og spise et stykke franskbrød med smør. Dét sætter sig! Det kræver så en hel del træning at få dem væk igen, forklarede han på TV2.dk.

- Jeg skulle også lade mit skæg stå i lang tid, så det blev langt. Nu er det klippet kortere, fordi jeg spiller en rolle som læge. Men jeg kan faktisk ikke huske, om jeg selv plejer at have skæg. Da jeg lavede tv-serien '1864' (i 2014, red.) fik jeg et kæmpe skæg for første gang. Og siden har jeg haft svært ved at komme af med det, fordi jeg skal have skæg i roller. Jeg tror, at jeg har været glatbarberet to gange siden, fortsatte skuespilleren og tilføjede, at det var svært for ham, at spille Grot:

- Grot er slet ikke som mig. Jeg tog mange kilo på, groede et stort skæg og stort hår. Det var både fysisk og mentalt svært, fordi Groth jo ikke er den skarpeste. Det er jeg nok heller ikke, men jeg er måske lidt bedre.

Foto: Per Arnesen/TV2

Vild højdeskræk

Mens Grot i julekalenderen er en stor, stærk nisse, der ifølge ham selv ikke er bange for noget, har Esben Dalsgaard en stor skræk, som virkelig fik sat ham på prøve under optagelserne.

- Jeg har kraftig højdeskræk, og da vi optog scener ved Himmeltårnet (Skovtårnet i Rønnede ved Næstved, red.) syntes jeg, at der var rigtig langt ned. Jeg havde nemlig engang en rigtig dårlig oplevelse med en faldskærm, som ikke foldede sig ud, forklarede han på TV2.dk og fortsatte:

- Linerne på den var snoet. Så jeg sparkede med benene for at få den til at folde sig ud. Det tog nok nogle sekunder, men det føltes som lang tid. Da jeg skulle over Langebro i København nogle dage efter, skulle jeg bare ikke være tæt på kanten! Og det har hængt ved lige siden.

Heldigvis skulle Esben ikke bekymre sig om at slæbe på en tung sten, mens han havde fokuserede på sin højdestræk. Stenen, som skulle op i tårnet, var nemlig lavet af papmaché.

- Det var faktisk udfordrende at få den til at se tung ud. Vi skulle også sætte os på den, og når vi rejste os, vippede den lidt. Det ville en tung sten jo ikke gøre, så jeg måtte rejse mig forsigtigt, fortalte Esben.

