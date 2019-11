Det vidste du måske ikke? 'Øen'-deltager er søster til ’Robinson’-finalist

Det viser sig, at en af deltagerne i DR-programmet 'Øen - en ny begyndelse' ikke er den eneste i familien, der har medvirket i et tv-program

I 2016 tonede Sanne Juul Bojko fra Hillerød frem på skærmen under 18. sæson af ‘Robinson Ekspeditionen’ på TV3.

Hun nåede helt til finalen, men løb dog ikke med sejren. Til gengæld fik hun en oplevelse for livet.

I øjeblikket er det Sannes lillesøster Rikke Juul Bojko, der prøver kræfter med overlevelsen på en øde ø i DR-programmet 'Øen – en ny begyndelse', hvor 14 danskere skal leve side om side i en måned.

Rikke erkender da også, at Sanne bærer en del af skylden for, at hun fik mod på at tone frem på tv i det fysisk og psykisk hårde tv-program.

- Sanne har da været medvirkende til, at jeg valgte at melde mig til 'Øen - en ny begyndelse'. Hun har været en stor inspiration for mig, fordi jeg har set hende på tv. Hun er ret sej.

- Vi er da en lille tv-familie, og vi har også sagt til vores sidste søster, at hun må til at melde sig til noget, fortæller Rikke til Ekstra Bladet og fortsætter:

- 'Robinson' minder jo lidt om 'Øen', men så har jeg også fulgt den britiske udgave af 'Øen' i syv år, hvor jeg altid har ønsket at være med, fortsætter hun og forklarer, hvorfor hun netop meldte sig til 'Øen' frem for at gå i sin søsters fodspor:

- Der er jo dog mere konkurrence og udholdenhed i 'Robinson', og jeg har lidt en fornemmelse af, at det ville blive lidt for hårdt for mig. Selvom jeg har meget viljestyrke, så er min søster altså et lidt større konkurrencemenneske end mig. Der er 'Øen' mere for mig. Også fordi det er ren overlevelse og ikke så meget drama, som der er i 'Robinson'. Det tiltalte mig, det handlede mere om samarbejde, og at man ikke blev smidt ud, fortæller hun.

